Жильцы благовещенской девятиэтажки жалуются на холод в квартирах

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась Ольга, проживающая в одном из девятиэтажных домов Благовещенска. Горожанка рассказала, что жильцы этой многоэтажки мерзнут в квартирах. О том, что проблема носит массовый характер, стало известно из общения жильцов в чате, организованном в одном из мессенджеров.

Данный дом находится по адресу: улица Северная, 36/3, в нем порядка 150 квартир. По словам Ольги, проблема давняя. Жильцы неоднократно обращались в свою управляющую компанию, однако в квартирах по-прежнему холодно.

«Все началось с того момента, когда запускалось отопление. И по сей день трубы не горячие – они теплые, рука спокойно держится. В квартирах, как пишут жильцы, у кого 17, у кого 18, 20 градусов. Ночью и до 16 градусов опускается, особенно когда на улице холодает и начинаются ветра», – отмечает Ольга.

Квартира горожанки не исключение: в ней приходится находиться в теплой одежде.

Директор управляющей компании Сергей Молин сообщил, что специалисты провели проверку системы теплоснабжения дома.

«Система работает в штатном режиме. Параметры теплоносителя приходят в дом ниже нормативных. Для восстановления нормативных параметров теплоносителя будут вызваны специалисты АКС», – рассказал Сергей Молин.