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19 декабря 2017, 16:37 3

Жильцы благовещенской девятиэтажки жалуются на холод в квартирах

Жильцы благовещенской девятиэтажки жалуются на холод в квартирах
Фото: odinfm.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась Ольга, проживающая в одном из девятиэтажных домов Благовещенска. Горожанка рассказала, что жильцы этой многоэтажки мерзнут в квартирах. О том, что проблема носит массовый характер, стало известно из общения жильцов в чате, организованном в одном из мессенджеров.

Данный дом находится по адресу: улица Северная, 36/3, в нем порядка 150 квартир. По словам Ольги, проблема давняя. Жильцы неоднократно обращались в свою управляющую компанию, однако в квартирах по-прежнему холодно.

«Все началось с того момента, когда запускалось отопление. И по сей день трубы не горячие – они теплые, рука спокойно держится. В квартирах, как пишут жильцы, у кого 17, у кого 18, 20 градусов. Ночью и до 16 градусов опускается, особенно когда на улице холодает и начинаются ветра», – отмечает Ольга.

Квартира горожанки не исключение: в ней приходится находиться в теплой одежде.

Директор управляющей компании Сергей Молин сообщил, что специалисты провели проверку системы теплоснабжения дома.

«Система работает в штатном режиме. Параметры теплоносителя приходят в дом ниже нормативных. Для восстановления нормативных параметров теплоносителя будут вызваны специалисты АКС», – рассказал Сергей Молин.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    6 часов назад

    Жильцам необходимо обращаться в суд с иском к застройщику. Для установления причин недостатков провести строительно-техническую экспертизу. Одной из таких организаций является ООО "Строительный комиссар".

  • Elektron

    Elektron
    4 часа назад

    А куда обращаться,если застройщика уже не существует,дому нашему 10 лет,температура 16 градусов,управляйка поиходили,замерили,и все. Торцевая сторона,утеплителя нет совсем, от стен сквозняк, покупали летом,а оказалась морозилка. Если у нас юридическая помощь для жильцов,чтобы понимать ,что нам делать?

  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    23 минуты назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

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