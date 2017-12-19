Коммунальное предприятие Свободного сбрасывало сточные воды в реку Зею

Прокурор недавно созданной Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Александр Саблин приехал в Благовещенск, чтобы познакомиться с местными проблемами и рассказать о выявленных нарушениях. Например, о загрязнении реки Зеи коммунальным предприятием Свободного, а также о вреде, причиняемом окружающей среде, компанией АКС.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура была создана на Дальнем Востоке впервые, работает она с августа этого года и находится в Хабаровске. В ведомстве органа находится и природоохранная прокуратура Приамурья.

«Прокуратура создана для того, чтобы в пределах всего бассейна Амура осуществлять надзор за исполнением природоохранного законодательства, координировать работу органов государственного контроля, правоохранительных органов для того, чтобы у нас была положительная динамика соблюдения природоохранного законодательства. Я побывал уже во всех дальневосточных регионах, Амурская область – последняя», – рассказал прокурор Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Александр Саблин.

За несколько месяцев существования ведомства на Дальнем Востоке его специалисты выявили более тысячи нарушений природоохранного законодательства. Они касаются использования недр, водных ресурсов и охраны лесов.

Непосредственно в Приамурье выявили 347 нарушений по обращениям граждан. Большая часть из них касалась стихийных свалок и загрязнения рек Зея и Амур отходами. Природоохранные прокуроры вынесли более 100 представлений, 28 недобросовестных амурчан привлечены к административной ответственности. Также по материалу проверки возбуждено одно уголовное дело, объявлено три предостережения.

По обращениям жителей Благовещенска проведена проверка соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Установлено, что предприятие в областном центре обезвреживает медицинские отходы, сжигая их. В результате этой деятельности выбрасываются вредные вещества в воздух. Однако разрешения на такой выброс нет. По результатам рассмотрения искового заявления Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора деятельность предприятия приостановлена.

Помимо этого, по требованию Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора городским судом с «Амурских коммунальных систем» в доход государства взыскано почти 9 миллионов рублей за причинение вреда окружающей среде. Решение суда находится на исполнении.

Кроме того, в ходе надзорной проверки установлено, что коммунальное предприятие города Свободного осуществляет использование реки Зеи для сброса сточных вод при отсутствии решения на водопользование. Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой по данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 180 тысяч рублей. Руководителю предприятия внесено представление.

Также установлено, что эксплуатируемые этим предприятием очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. В связи с этим по исковому заявлению природоохранного прокурора на предприятие судом возложена обязанность привести очистные сооружения в состояние, отвечающее требованиям законодательства об охране окружающей среды.