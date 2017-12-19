В Благовещенске проходит итоговое совещание по поборам в детсадах (онлайн)
19 декабря в Благовещенске проходит заседание по итогам проверок, проведенных по обращениям амурчан, касающимся поборов в детских садах. Мероприятие в правительстве Амурской области началось в 16:00.
Наблюдать за ходом совещания можно в режиме онлайн. Для этого организована видеотрансляция на YouTube.
Как писало Амур.инфо, сообщать о сборах средств в учебных заведениях призывали региональный минобр и губернатор Амурской области Александр Козлов. Совещание, посвященное вопросу поборов в детских садах и школах, проходило в областном правительстве 19 октября.
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