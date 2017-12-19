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19 декабря 2017, 16:10 5

В Благовещенске проходит итоговое совещание по поборам в детсадах (онлайн)

В Благовещенске проходит итоговое совещание по поборам в детсадах (онлайн)

19 декабря в Благовещенске проходит заседание по итогам проверок, проведенных по обращениям амурчан, касающимся поборов в детских садах. Мероприятие в правительстве Амурской области началось в 16:00.

Наблюдать за ходом совещания можно в режиме онлайн. Для этого организована видеотрансляция на YouTube.

Как писало Амур.инфо, сообщать о сборах средств в учебных заведениях призывали региональный минобр и губернатор Амурской области Александр Козлов. Совещание, посвященное вопросу поборов в детских садах и школах, проходило в областном правительстве 19 октября.

Просмотров всего: 1440

#губернатор #дети #областная власть

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    8 часов назад

    Основательно взялись за это дело!)

  • Ярый1979

    Ярый1979
    8 часов назад

    Давно пора было взяться!!! интересно, детский сад № 5 в пгт. Серышево проверяли вообще? Сколько ребенок ходит в сад то и слышно сдай сюда, сдай туда. А за что тогда мы интересно платим, да и не маленькую сумму???

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Дайте денег детям и не будет поборов. Недостаток финансирования.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Путин красава! За счет нищих родителей во всех старых школах страны окна вставляет и ремонты делает! Заботливый.

  • ММС

    ММС
    7 часов назад

    Да поборы почти везде включая и учреждения дополнительного образования. Делается по схеме, которая по существующему законодательству формально не является как проявление коррупции, но по существу таковой является. Создаются так называемые родительские комитеты, которые выполняют роль денежных насосов структурированы между педагогическим коллективом и родителями и все это действо оформляется под соусом добровольных взносов.

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