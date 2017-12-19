Фестиваль «Я люблю науку» в Свободном собрал около двух тысяч участников

В течение двух дней – 15 и 16 декабря – в Свободном прошел фестиваль «Я люблю науку». Он прошел в городе впервые и собрал около двух тысяч участников. Они проводили занимательные эксперименты, разгадывали механические головоломки, получали из нефти бензин.

Сотни свободненских школьников два дня участвовали в юмористических стендапах на базе школьных предметов – химии, физики, математики. Делали необычные опыты, например, участники секции «Нефть. Искусство превращений» добывали нефть, занимались ее переработкой, получая в итоге настоящий бензин. Школьники младшего и среднего звена, облачившись в защитные халаты, перчатки и очки, учились определять вещества в «Открытой химической лаборатории».

Фестиваль «Я люблю науку» организовали при поддержке компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел», а также городского управления образования и министерства образования и науки Амурской области.

«Приоритетной задачей для нас является практическое вовлечение детей в мероприятия – они не пассивные слушатели, а активные участники процесса. Лекторы, которых мы привозим, несут инновационные знания, они находятся в авангарде образования. На них многие ориентируются, и они умеют удивить чем-то новым, заразить и увлечь наукой, дать позитивный импульс к знаниям. Мы всегда активно задействуем местный ресурс – нам помогают волонтеры, старшеклассники и студенты местных вузов – они тоже довольно близко общаются с нашими ведущими и заражаются научным познанием мира», – прокомментировала организатор фестиваля Оксана Диордиева.

«Я надеюсь, что через 10–15 лет юные участники сегодняшнего фестиваля станут сотрудниками газоперерабатывающего завода, который уже строится, и газохимического комплекса, который также может быть возведен в Свободном. Для воплощения этих планов сделано уже многое. Хочу пожелать удачи участникам фестиваля, а его организаторам сказать, что вас всегда рады видеть в Свободном», – сказал глава города Свободный Юрий Романов.

«В настоящее время рядом со Свободным реализуется масштабный проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Прорабатывается строительство еще одного крупного производства – Амурского газохимического комплекса. Это важные и наукоемкие проекты, которые потребуют привлечения большого числа высококвалифицированного персонала, опережающую подготовку таких специалистов нужно начинать уже сегодня – в школах, колледжах, вузах», – отметил директор обособленного структурного подразделения СИБУРа в Благовещенске Андрей Полюлях.

Фестиваль «Я люблю науку» стал не только научной площадкой для детей, но и дискуссионной для взрослых. За круглым столом собрались организаторы фестиваля, представители школ города, управления образования, вузов области, министерства образования и науки Приамурья. Участники круглого стола обсуждали главную тему – «Использование интерактивных и инновационных методов в преподавании предметов естественнонаучного цикла в школе как средство усиления профориентационного содержания».

«Я считаю, что представителям школ, ссузов и вузов необходимо объединять усилия для того, чтобы эффективно координировать и развивать профориентационную работу со школьниками, используя, в том числе, тот яркий опыт, которым сегодня с нами поделились организаторы фестиваля», – считает доцент кафедры БГПУ Галина Федченко.

Фестиваль «Я люблю науку» проводится в седьмой раз. Он проходит в разных городах России по инициативе компании СИБУР, сообщает пресс-служба АО «НИПИГАЗ».