Городской дом культуры приглашает благовещенцев на рождественский сказочный бал
В воскресенье, 7 января, в Городском доме культуры Благовещенска пройдет рождественский бал. За основу вечера взята одна из самых известных рождественских сказок «Щелкунчик и Мышиный король», а все участники бала на несколько часов станут ожившими игрушками.
7января ровно в 14 часов в актовом зале ГДК откроется вход в Кукольную Страну, которая уже освобождена от мышиной угрозы, и ее жители празднуют победу принца Щелкунчика.
Участники бала будут танцевать старинные танцы: вальсы, польки, контрдансы, кадрили, полонез. Конечно, на празднике будет звучать музыка Чайковского из гениального балета «Щелкунчик». Участников ожидают развлечения и конкурсы, живое «бальное» общение.
Гости бала, которые не занимались танцами ранее, смогут посетить в январские праздники два бесплатных мастер-класса, на которых с ними разучат часть несложных танцев из программы бала.
Цена билета на бал «Щелкунчик» – 250 рублей. Желающие могут заказать билеты по телефону 46-26-54.
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