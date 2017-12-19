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19 декабря 2017, 15:04 4

Городской дом культуры приглашает благовещенцев на рождественский сказочный бал

Городской дом культуры приглашает благовещенцев на рождественский сказочный бал
Фото: vk.com/bal_schelkunchik

В воскресенье, 7 января, в Городском доме культуры Благовещенска пройдет рождественский бал. За основу вечера взята одна из самых известных рождественских сказок «Щелкунчик и Мышиный король», а все участники бала на несколько часов станут ожившими игрушками.

7января ровно в 14 часов в актовом зале ГДК откроется вход в Кукольную Страну, которая уже освобождена от мышиной угрозы, и ее жители празднуют победу принца Щелкунчика.

Участники бала будут танцевать старинные танцы: вальсы, польки, контрдансы, кадрили, полонез. Конечно, на празднике будет звучать музыка Чайковского из гениального балета «Щелкунчик». Участников ожидают развлечения и конкурсы, живое «бальное» общение.

Гости бала, которые не занимались танцами ранее, смогут посетить в январские праздники два бесплатных мастер-класса, на которых с ними разучат часть несложных танцев из программы бала.

Цена билета на бал «Щелкунчик» – 250 рублей. Желающие могут заказать билеты по телефону 46-26-54.

Просмотров всего: 437

#культура #отдых #праздники

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    9 часов назад

    А адрес вера не позволяет публиковать? С удивлением узнал что у нас есть городской ДК. Где тогда областной?

  • Helga

    Helga
    3 часа назад

    областной - ДОРА, городской - дом губернатора в горпарке

  • Мелисса

    Мелисса
    3 часа назад

    Наверное, это будет очень красивое мероприятие.

  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    24 минуты назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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