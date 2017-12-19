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19 декабря 2017, 14:46 1

Экологи выступают против ослабления природоохранного законодательства в Приамурье

Экологи выступают против ослабления природоохранного законодательства в Приамурье

В региональный закон об особо охраняемых природных территориях амурские законодатели планируют внести изменения. Они отменят проведение государственной экологической экспертизы в случае изменения режима заказников.

Готовящимся изменениям не рады в амурском филиале WWF. Экологи считают, что поправки ослабят природоохранное законодательство. По данным экологов, в следующем году депутаты намерены исключить проведение государственной экологической экспертизы в отношении материалов, обосновывающих изменение режима заказников. Региональный закон действует с октября 2014 года. Экологи считают его одним из самых передовых в России.

«Заказники у нас создаются по результатам эколого-экономического обоснования, которое проходит государственную экологическую экспертизу. Все дальнейшие изменения – положения о заказнике, границ заказника – должны происходить тоже по этой схеме. А в настоящий момент как раз предлагается изменение, в результате которого из закона будет исключена обязательная государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих изменение режима заказника. Менять режим заказника станет проще», – рассказал директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Территория особо охраняемых природных территорий Амурской области составляет более 4 миллионов гектаров – это 3 заповедника, 34 заказника, природный парк «Бурейский», особая категория ООПТ – водно-болотное угодье «Альдикон».

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#закон #природа

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