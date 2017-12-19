Ночью до минус 40 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 20 декабря

Фото: people.ucsc.edu

В Амурской области 20 декабря установится переменная облачность, местами по северу пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 1-6 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 23…28 градусов, в отдельных районах – до минус 35, а на северо-востоке – до минус 40. Днем термометры покажут 12…17 градусов ниже нуля, на северо-востоке – минус 22…27.

В Благовещенске в этот день будет без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, днём – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 22…24 градуса мороза, днем – минус 12…14, сообщает Амурский гидрометцентр.