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19 декабря 2017, 14:11 2

Ночью до минус 40 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 20 декабря

Ночью до минус 40 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 20 декабря
Фото: people.ucsc.edu

В Амурской области 20 декабря установится переменная облачность, местами по северу пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 1-6 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 23…28 градусов, в отдельных районах – до минус 35, а на северо-востоке – до минус 40. Днем термометры покажут 12…17 градусов ниже нуля, на северо-востоке – минус 22…27.

В Благовещенске в этот день будет без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, днём – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 22…24 градуса мороза, днем – минус 12…14, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    20 минут назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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