Для малообеспеченных семей в Благовещенске устроят «Добрый гардероб»

Фото: citywoman.info

Благотворительную акцию «Добрый гардероб» проведут в столице Приамурья. Инициатором выступила студия современного развития. В школе моделей уже открыли сбор вещей.

На один день площадка школы моделей превратится в настоящий бутик, где любой нуждающийся сможет одеться. Каждой многодетной семье или семье, которой нужна помощь, волонтёры подберут одежду – вещи, бывшие в употреблении, но хорошего качества – обувь, пуховики, игрушки, одежду для мам и другое. Их в школе принимают уже сейчас. Нужны одежда и обувь для детей и взрослых, а также игрушки. Подробнее об участии в акции расскажут по телефону 8-968-246-88-88.

Новогодняя акция «Добрый гардероб» пройдет 28 декабря. Благовещенские семьи ждут с 10:00 до 19:00 по адресу: ул. Амурская, 201/б, 1 этаж.