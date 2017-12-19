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19 декабря 2017, 13:43 2

Для малообеспеченных семей в Благовещенске устроят «Добрый гардероб»

Для малообеспеченных семей в Благовещенске устроят «Добрый гардероб»
Фото: citywoman.info

Благотворительную акцию «Добрый гардероб» проведут в столице Приамурья. Инициатором выступила студия современного развития. В школе моделей уже открыли сбор вещей.

На один день площадка школы моделей превратится в настоящий бутик, где любой нуждающийся сможет одеться. Каждой многодетной семье или семье, которой нужна помощь, волонтёры подберут одежду – вещи, бывшие в употреблении, но хорошего качества – обувь, пуховики, игрушки, одежду для мам и другое. Их в школе принимают уже сейчас. Нужны одежда и обувь для детей и взрослых, а также игрушки. Подробнее об участии в акции расскажут по телефону 8-968-246-88-88.

Новогодняя акция «Добрый гардероб» пройдет 28 декабря. Благовещенские семьи ждут с 10:00 до 19:00 по адресу: ул. Амурская, 201/б, 1 этаж.

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#дети #соцзащита

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Комментарии
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  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    23 минуты назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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