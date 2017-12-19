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19 декабря 2017, 13:15 1

В Благовещенске наградили участников спасательной операции на реке Зее

В Благовещенске наградили участников спасательной операции на реке Зее

В управлении по делам ГО и ЧС Благовещенска наградили участников спасательной операции 18 ноября. В тот день на реке Зее спасатели сняли со льдин детей.

18ноября в Благовещенске спасли двух детей, которые застряли на льдине на реке Зее в районе автомобильного моста. Для этого спасателю Амурского филиала ДВРПСО Оганезу Манукяну пришлось находиться в ледяной воде. Для спасения одного из ребят, а также уже самого Манукяна в ситуацию пришлось вмешаться судну на воздушной подушке.

Для спасения ребенка и сотрудника привлекались силы ГО и ЧС Благовещенска и «Амурассо», сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области. Все участники спасательной операции были отмечены благодарственными письмами.

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#дети #происшествия

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