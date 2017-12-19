Турбазы, стадионы, парки: где можно отдохнуть зимой в Благовещенске

Фото: izh.biglion.ru

Городская администрация Благовещенска опубликовала полный список мест, где можно заниматься активным зимним отдыхом – турбазы, лыжные базы, катки, спорткомплексы, парки.

Турбаза «Снежинка»

На «Снежинке» можно покататься на коньках, тюбингах, горных лыжах, ледянках и сноуборде. Здесь работает каток, организован прокат спортивного зимнего инвентаря (сноуборды, горные лыжи, коньки, тюбинги), сдаются в аренду теплые домики и работает кафе.

Стоимость проката инвентаря: 400 рублей – сноуборд, 200 рублей – тюбинги, 100 рублей – коньки, 400 рублей – горные лыжи.

График работы : ежедневно с 10:00 до 18:00.

Турбаза «Динамо»

На «Динамо» можно пройти на лыжах по лыжной трассе, покататься на тюбингах, коньках. В прокате: тюбинги, лыжи, коньки.

Стоимость проката инвентаря: лыжи – 200-250 рублей, тюбинги – от 200 рублей, коньки – 100 рублей. Сдаются в аренду теплые домики и мангалы.

Также на базе «Динамо» есть возможность занятия спортивным туризмом. Профессиональный инструктор с использованием профессионального снаряжения организует поход по снежным склонам, научит преодолевать препятствия.

График работы : среда, четверг, пятница – с 11:00 до 17:00 часов; суббота, воскресенье – 11:00 до 18:00 часов.

Лыжная база «Россия»

Здесь можно покататься на лыжах, также сдаются на базе в аренду теплые домики.

Стоимость проката : лыжи (взрослые) – 200 рублей, лыжи (детские) – 150 рублей.

График работы : вторник-воскресенье с 11:00 до 17:00 часов, понедельник – выходной.

База отдыха «Дача»

Здесь можно покататься на тюбингах и на коньках.

Стоимость проката инвентаря: коньки – 300 рублей 3 часа, тюбинги – 300 рублей 3 часа.

График работы : ежедневно с 9:00 до 20:00 часов.

Также активно отдохнуть и провести время с пользой на свежем воздухе можно и на других базах отдыха: «Золотой Дракон» предлагает катание на горке, на катке, в наличии имеется прокат инвентаря. На базе «Зеленая» можно покататься на катке и горках.

Работа катков и ледовых площадок

В этом году на территории города планируется открыть более 65 ледовых площадок. На 9 из них будет организован прокат коньков; еще 5 будут организованы без проката коньков; 30 ледовых площадок планируется организовать по месту жительства, 17 – на территории школ, 2 – на территории вузов и 3 – на территории предприятий. Средняя стоимость по городу: вход на массовое катание – 80 рублей, прокат коньков – 100 рублей за 1 час.

Стадион «Юность»

На стадионе «Юность» работает каток для массового катания горожан, в рамках работы катка открыт пункт проката коньков. Он расположен в крытом помещении. Покатавшись на коньках, горожане могут отдохнуть и погреться в этом здании.

Стоимость услуг : вход на массовое катание – 80 рублей без ограничения времени; прокат коньков взрослый (с 7 лет) – 100 рублей за 1 час; прокат коньков детский (до 7 лет) – 50 рублей за 1 час; заточка коньков (1 пара) – 150 рублей.

График работы: суббота, воскресенье и праздничные дни с 12:00 до 20:00.

Стадион «Амур»

Жители и гости города Благовещенска могут покататься на катке стадиона «Амур» как на своих коньках, так и взять коньки в прокат.

Стоимость услуг : разовый вход на массовое катание – 80 рублей без ограничения времени; прокат коньков – 100 рублей за 1 час; заточка коньков (1 пара) – 150 рублей.

Режим работы : вторник, среда, пятница – с 16:00 до 20:00. Суббота, воскресенье – с 13.00 до 20.00.

Городской парк культуры и отдыха

Стоимость услуг : вход на массовое катание – 50 рублей за 1 час; прокат коньков – 70 рублей за 1 час.

Режим работы : вторник-воскресенье с 12:00 до 19:00.

Каток на площади Ленина

Каток начнет работать с момента сдачи Снежного городка.

Режим работы : с начала открытия ледового городка и по 8 января – ежедневно с 12:00 до 21:00. С 9 января 2018 года и до момента закрытия ледового городка: будние дни с 17:00 до 21:00, суббота, воскресенье с 12:00 до 21:00.

Стоимость услуг: вход на массовое катание – бесплатно; прокат коньков – 100 рублей за 1 час.

Хоккейный клуб «Олимпик» в третьем микрорайоне

Режим работы : суббота, воскресенье и каникулярное время с 14:00 до 20:00.

Стоимость услуг : вход на массовое катание (до 7 лет) – бесплатно, до 12 лет – 50 рублей за 1 час; с 12 лет – 100 рублей за 1 час; прокат коньков – 100 рублей за 1 час. Также можно приобрести абонемент на массовое катание – 12 занятий (детский) – 500 рублей, (взрослый) – 1 000 рублей.

Парк Дружбы во втором микрорайоне

Жители микрорайона могут покататься на своих коньках в парке Дружбы в любое время, а также покататься на горке. Вход свободный, прокат инвентаря отсутствует.