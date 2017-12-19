Мы тебя выживем: в Благовещенске конфликт обернулся избиением до смерти и судом

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Благовещенский городской суд вынес приговор амурчанину, признанному виновным в избиении до смерти другого мужчины. Трагедия произошла на почве конфликта. Преступник проведет ближайшие 8 лет в колонии.

В мае 2017 года в Благовещенске между мужчинами случился словесный конфликт. Причиной стало то, что ранее один из них повздорил с супругой второго. В тот же день амурчанин сильно избил своего оппонента, причинив тому серьезные травмы. Пострадавший скончался от обильной кровопотери.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. По его словам, в тот день он находился на веранде своего дома, когда увидел, что сосед вышел выгуливать собаку. Мужчина проследовал за ним и стал выяснять, «до каких пор супруга будет его оскорблять». Сосед заявил: «Мы тебя выживем, ведешь себя, как малолетка». После этих слов мужчина нанес соседу первый удар. Он также уверял, что удары ногами не наносил.

«Кроме частичного признания подсудимым (…) своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными в суде доказательствами», сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд с учетом всех обстоятельств приговорил амурчанина к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскано в пользу супруги погибшего в общей сложности более 260 тысяч рублей.