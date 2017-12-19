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19 декабря 2017, 12:38 9

Мы тебя выживем: в Благовещенске конфликт обернулся избиением до смерти и судом

Мы тебя выживем: в Благовещенске конфликт обернулся избиением до смерти и судом
Фото: fakty.ictv.ua

Благовещенский городской суд вынес приговор амурчанину, признанному виновным в избиении до смерти другого мужчины. Трагедия произошла на почве конфликта. Преступник проведет ближайшие 8 лет в колонии.

В мае 2017 года в Благовещенске между мужчинами случился словесный конфликт. Причиной стало то, что ранее один из них повздорил с супругой второго. В тот же день амурчанин сильно избил своего оппонента, причинив тому серьезные травмы. Пострадавший скончался от обильной кровопотери.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. По его словам, в тот день он находился на веранде своего дома, когда увидел, что сосед вышел выгуливать собаку. Мужчина проследовал за ним и стал выяснять, «до каких пор супруга будет его оскорблять». Сосед заявил: «Мы тебя выживем, ведешь себя, как малолетка». После этих слов мужчина нанес соседу первый удар. Он также уверял, что удары ногами не наносил.

«Кроме частичного признания подсудимым (…) своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными в суде доказательствами», сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Суд с учетом всех обстоятельств приговорил амурчанина к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскано в пользу супруги погибшего в общей сложности более 260 тысяч рублей.

Просмотров всего: 4656

#закон #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Лингвист

    Лингвист
    11 часов назад

    Мало дали, надо больше.

  • Crasy

    Crasy
    11 часов назад

    Лингвист

    Мало дали, надо больше.



    Почему? Мы же не знаем причину конфликта. Может сраный "выживальщик" сам виноват.

  • werta

    werta
    10 часов назад

    че людям мирно не живется?

  • Mainer

    Mainer
    9 часов назад

    werta

    че людям мирно не живется?



    Судя по тексту заметки потому, что жены допекают.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    9 часов назад

    Из-за женщин все

  • Sm1th

    Sm1th
    9 часов назад

    Таки "выжили".

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    8 часов назад

    убил паурлифтера двумя ударами, 15 лет дадут, забил до смерти, 8 лет, справедливо? или я чего не понимаю?

  • zakon-zakon

    zakon-zakon
    4 часа назад

    убил кошку или собаку 5 лет

  • zakon-zakon

    zakon-zakon
    4 часа назад

    А давали бы за драку от 15 и выше может общество не такое агрессивное было бы

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