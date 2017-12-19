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19 декабря 2017, 12:28 4

Сои в Приамурье собрали почти на 40 % больше, чем в 2016 году

Сои в Приамурье собрали почти на 40 % больше, чем в 2016 году

В амурских хозяйствах всех категорий в 2017 году, по предварительным данным, собрано 1 262,3 тысячи тонн сои. Это на 38,3 % больше, чем в 2016-м, сообщает Амурстат. Сбор картофеля также увеличился – на 22,3 %, овощей – на 16,8 %. В 2013 году собрали меньше зерна – на 12,7 %.

В управлении статистики заметили, что на протяжении последних лет в Амурской области во всех категориях хозяйств отмечался рост посевных площадей. Основные объемы производства зерновых и сои по-прежнему сосредоточены в сельскохозяйственных организациях. В 2017 году их доля в производстве зерновых культур составила 77,5 %. Она снизилась по сравнению с прошлым годом – 80,7 %. В производстве сои соотношение почти не изменилось: в 2017-м – 67,2 %, в 2016-м – 67,1 %.

Частные хозяйства населения лидируют в добыче картофеля (90,4 %) и овощей (85,5 %). В крестьянских фермерских хозяйствах собрано 22,5 % зерна и 32,8 % сои.

Ситуация с урожайностью в целом повторяет показатели урожаев отдельных культур. В 2017 году выросла урожайность сои – 19,8 %, картофеля – 25,5 % и овощей – 20,7%. Зато более чем на 10 % снизилась урожайность зерновых.

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#сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • ООО

    ООО "ТсС"
    12 часов назад

    Сои много - где ЦЕНА!???

  • ООО

    ООО "ТсС"
    11 часов назад

    Вся прибыль только у монополиста. Остальные самостоятельные хозяйства не получают поддержку от государства - только на бумаге. Все деньги идут агрохолдингам. Малые и средние хоз-ва ВЫЖИВАЮТ как могут. Честь им и хвала. Но только от этих слов у них в кармане "не булькает"... Это похоже политика такая - сначала загнать их в долги перед банками (покупка техники), а потом медленно их убивать маленькой ценой на урожай, что бы они помучались, потом сдались и продали свои земли за копейки... Урожай... Да лучше бы он был маленьким - хоть тогда бы цена была, а так в холостую отработали...

  • vertex

    vertex
    11 часов назад

    К Сечину обратитесь, он ложки, вилки за 14 тыров приобрести хотел за штуку по закупкам. Может и сою купит.

  • Myxira

    Myxira
    11 часов назад

    В Северную Корею поставки наладить, поддержать соей.

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