В аварии с полицейским автомобилем в Приамурье есть пострадавшие

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Появились подробности ДТП с полицейским автомобилем, которое произошло накануне на трассе Белогорск – Благовещенск. В аварии пострадали два человека, а водитель «ВАЗ-2106» оказался пьян.

Как сообщало Амур.инфо, 18 декабря на трассе Белогорск – Благовещенск столкнулись две легковушки. В стоявший на светофоре полицейский автомобиль сзади врезалась машина «ВАЗ-2106». Оба авто получили серьезные повреждения.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Сканер» рассказали, что ДТП случилось на 113-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» в пятом часу вечера. Сведения об аварии подтвердились – водитель гражданского «ВАЗа» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоявший на светофоре патрульный автомобиль, принадлежащий МО МВД России «Райчихинское».

Медицинское освидетельствование показало, что водитель «ВАЗ-2106» 1988 года рождения был нетрезв.

В ДТП пострадали пассажиры обеих легковушек: в патрульной машине травмы получил пассажир 1984 года рождения, а в «ВАЗе» – 1992 года рождения.

По данному факту проводится проверка.