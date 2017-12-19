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19 декабря 2017, 12:06 2

В аварии с полицейским автомобилем в Приамурье есть пострадавшие

В аварии с полицейским автомобилем в Приамурье есть пострадавшие
Фото: instagram.com/mreporter_blg

Появились подробности ДТП с полицейским автомобилем, которое произошло накануне на трассе Белогорск – Благовещенск. В аварии пострадали два человека, а водитель «ВАЗ-2106» оказался пьян.

Как сообщало Амур.инфо, 18 декабря на трассе Белогорск – Благовещенск столкнулись две легковушки. В стоявший на светофоре полицейский автомобиль сзади врезалась машина «ВАЗ-2106». Оба авто получили серьезные повреждения.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Сканер» рассказали, что ДТП случилось на 113-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» в пятом часу вечера. Сведения об аварии подтвердились – водитель гражданского «ВАЗа» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стоявший на светофоре патрульный автомобиль, принадлежащий МО МВД России «Райчихинское».

Медицинское освидетельствование показало, что водитель «ВАЗ-2106» 1988 года рождения был нетрезв.

В ДТП пострадали пассажиры обеих легковушек: в патрульной машине травмы получил пассажир 1984 года рождения, а в «ВАЗе» – 1992 года рождения.

По данному факту проводится проверка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Artem89

    Artem89
    13 часов назад

    Спьяну не заметил, бывает)

  • Мазепа

    Мазепа
    10 часов назад

    Дело было так, мужик из колхоза ехал домой. ни кого не трогал, а тут Гаишники задним ходом бац ему в шестерку, он конечно же испугался, а тут ГИБДД-шники ему успокоительного налили, вот и всё! Колхозник попал, говорят ему инспектора ну колись как обгонял, как подрезал, почему скорость превысил, а у колхозника в Жучьке даже мотора нет!!!

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