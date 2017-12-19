Около 1 800 амурчан недополучили зарплату на 80 миллионов рублей

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О долгах говорили в областном правительстве на заседании рабочей группы по ликвидации задолженности по заработной плате. За прошедшую неделю строителям космодрома Восточный выплатили 13,6 миллиона рублей. 11,5 из них – ГВСУ № 6. Сумма долга теперь равна 30,7 миллионам рублей. 2,2 миллиона выплатило ГВСУ № 12, таким образом, его работники полностью получили заработанное. Также на 100 % погасило задолженность предприятие «Статус» из Сковородина.

До Нового года планируют выплатить долги «Стройтехиндустрия», «Тындалес» и ГВСУ № 6.

На 313 тысяч рублей снизилась задолженность по заработной плате «19 центральный автомобильный ремонтный завод» в Белогорске. На данный момент управление 19-м ЦАРЗом переходит в «Ростех», и дальнейшая судьба завода определится в ближайшее время. При этом Александр Козлов достиг договоренности, что водяная скважина и общежитие, находящиеся в собственности завода, будут переданы администрации Белогорска, чтобы люди могли приватизировать жилье.

Губернатор поручил активизировать работу с «ЖКХ Райчихинск», предприятие сейчас задолжало своим работникам 2,4 миллиона рублей. 724 тысячи поступят на счета предприятия в ближайшее время от администрации поселка. На данный момент идет прокурорская проверка правильности начисления заработной платы.

«Задача нашей рабочей группы – не столько давление на должников, сколько конструктивный диалог и помощь предприятиям в решении возникших экономических проблем, чтобы организация продолжала деятельность, а амурчане не теряли работу и получали свои деньги вовремя, – подчеркнул губернатор. – По каждому предприятию у нас должен быть конкретный план действий, и его исполнение я буду внимательно контролировать».

Также Александр Козлов поручил министерствам подготовить письма губернатору Забайкальского края и гендиректору «Российских железных дорог» в рамках работы с предприятиями-должниками: ПАО «Тындатрансстрой», ООО ТТС №2 и ЗАО (УПТС) ДП ОАО «Тындатрансстрой». Во всех трех – один руководитель в отношении которого возбуждено уголовное дело. Часть работников этих организаций живут в Забайкальском крае, а предприятия обслуживают, в том числе и железную дорогу. Письма необходимы для того, чтобы получить информацию о деятельности предприятий за переделами Амурской области, и, исходя из полных данных, строить работу на месте, сообщает пресс-служба областного правительства.

Росстат опубликовал статистику по задолженностям по зарплате по всем субъектам РФ на 1 декабря 2017 года. В Дальневосточном федеральном округе Амурская область занимает третье место. Причем с огромным отрывом. Долги в Приморском и Хабаровском крае составляют соответственно 473 и 261 миллион рублей. С такими показателями они входят в первую тройку субъектов-должников России.

В Приамурье долги местных предприятий составляли 42,5 миллиона рублей. Все они возникли из-за отсутствия собственных средств предприятий. На Сахалине общая сумма долгов составляет чуть более 30 миллионов, в Якутии – 26,2, на Камчатке – 16,7, в Магаданской области – всего 0,8 миллиона рублей. ЕАО и Чукотка долгов не имеют.