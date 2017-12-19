Из коллекционного магазина в Благовещенске изъяли археологические ценности

Фото: amurobl.ru

В одном из частных коллекционных магазинов Благовещенска изъяли археологические ценности – более 50 артефактов. В торговую точку наведались специалисты Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области и полицейские. Ценности, которые выставлялись в магазине, могут быть ворованными.

Среди изъятых вещей – каменные, костяные, металлические наконечники стрел, копий, отщепы, нуклеус и другие. Часть артефактов имеет шифры археологических экспедиций, это указывает на то, что они могли быть похищены из музеев либо научных организаций, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По данному факту МО МВД России «Благовещенский» рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела («Хищение предметов, имеющих особую ценность»). На владельца магазина составили административный протокол по статье «Незаконный оборот археологических предметов».

«Мы, в свою очередь, сейчас инициируем внеплановые сверки археологических коллекций во всех музеях области, музеях вузов», – сообщил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.