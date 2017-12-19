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19 декабря 2017, 11:14 5

Из коллекционного магазина в Благовещенске изъяли археологические ценности

Из коллекционного магазина в Благовещенске изъяли археологические ценности
Фото: amurobl.ru

В одном из частных коллекционных магазинов Благовещенска изъяли археологические ценности – более 50 артефактов. В торговую точку наведались специалисты Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области и полицейские. Ценности, которые выставлялись в магазине, могут быть ворованными.

Среди изъятых вещей – каменные, костяные, металлические наконечники стрел, копий, отщепы, нуклеус и другие. Часть артефактов имеет шифры археологических экспедиций, это указывает на то, что они могли быть похищены из музеев либо научных организаций, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По данному факту МО МВД России «Благовещенский» рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела («Хищение предметов, имеющих особую ценность»). На владельца магазина составили административный протокол по статье «Незаконный оборот археологических предметов».

«Мы, в свою очередь, сейчас инициируем внеплановые сверки археологических коллекций во всех музеях области, музеях вузов», – сообщил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • уже другая

    уже другая
    13 часов назад

    Как продать скелет суперсохранившийся мохнатого мамонта сибирского на аукционе иноземцам - нормально. А тут наконечники...

  • Victrix

    Victrix
    13 часов назад

    Источник не найдут. Слишком непонятная маркировка (городище, гродеково и т.п.)

  • Археолог2

    Археолог2
    10 часов назад

    Да, источник найти будет крайне сложно. Но все же все коллекции маркируются и шифруются, а значит можно найти к какой экспедиции относится археологический материал, а дальше уже поискать от куда ноги растут. В целом коллекции уникальны. Не всегда такие орудия на памятниках встречаются, некоторые тянут более чем за 10 тысяч лет назад, хотя сказать сложно, предметы вырваны из контекста конкретного памятника и конкретной ситуации их залегания, это обидно. Радует что таких "барыг" которые перепродают начали прижимать.

  • Комарова Наталья

    Комарова Наталья
    3 часа назад

    Это не из музея взяли. Раскопки 60-х гг. Музейного шифра нет. А непринятый материал (из временного хранения) я несколько раз просматривала. Там не было такой красоты (наконечники стрел, бифасы). Такие предметы уже были бы переведены в основной фонд.

  • Сергей Алкин

    Сергей Алкин
    1 час назад

    а кто сказал, что продать мамонта нормально? ждем реакцию прокуратуры.

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