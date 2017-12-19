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19 декабря 2017, 10:49 43

Очевидцы: в Благовещенске кота выкинули из окна

Очевидцы: в Благовещенске кота выкинули из окна
Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

В Благовещенске зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животным. В одном из общежитий города кота выкинули из окна. Информация об этом появилась в аккаунте Фонда помощи животным «Горячие сердца» в Инстаграме.

В фонде ИА «Амур.инфо» рассказали, что случай, ориентировочно, произошел на днях. Студентки, проживающие в общежитии, взяли к себе в комнату кота. Животное жило там какое-то время, пока его не обнаружила комендант. Она и выбросила кота из окна.

Одна из хозяек питомца сообщила информагентству, что кот, по-видимому, сильно ушибся. После инцидента он исчез.

«Мы боимся, что он либо испугался и где-то забился в подвал, либо его кто-то подобрал и теперь не отдаст», – пояснила студентка. При этом от подробностей она предпочла воздержаться.

Как сообщало Амур.инфо, ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который ужесточает наказание за жестокое обращение с животными. Согласно ему, за издевательства над братьями нашими меньшими из хулиганства или корыстных побуждений можно лишиться свободы на три года. Также предусмотрены штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

Телефон для связи с Фондом помощи животным «Горячие сердца»: 57-13-99.

Просмотров всего: 5887

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (43) Обсудить на форуме
  • Gangstarr

    Gangstarr
    13 часов назад

    ****** коменданту! Зачем так чудить?

  • Caramel

    Caramel
    13 часов назад

    коменданта вслед за котом, в окно

  • Gangstarr

    Gangstarr
    13 часов назад

    Caramelкоменданта вслед за котом, в окно


    жестковато, но зато другим урок будет

  • sekretnik

    sekretnik
    13 часов назад





    коменданта вслед за котом, в окно



    жестковато, но зато другим урок будет


    Так правильнее!

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    13 часов назад

    да уволить как минимум, а то в следующий раз выбросит и студента в то же окно, неизвестно какая моча в голову долбанет же

  • vovan_ru

    vovan_ru
    13 часов назад

    Надеюсь коменданта закон достанет за 5-ю точку. Вопросы проживания животных решать таким образом полагаю несвойственно руководящему составу, тут вполне вопрос о должностном соответствии данной кандидатуры занимаемой должности, неплохо бы провести психологическую экспертизу инцидента.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    13 часов назад

    А чего все сразу на коменданта накинулись? Может она ранее требовала убрать кота, а девки не послушались, вот ей ничего и не оставалось делать, как выкинуть его.

  • Галушко Галина

    Галушко Галина
    13 часов назад

    Очень хочется, чтобы в ситуации разобралось руководство. Кот в общежитии это конечно интересно.. но животное то не виновато в том, что его там поселили. Комендант выбросила кота из окна!!! Неужели как-то иначе вопрос не решить? Зверство.

  • Scarlet

    Scarlet
    13 часов назад

    Бунтарь

    А чего все сразу на коменданта накинулись? Может она ранее требовала убрать кота, а девки не послушались, вот ей ничего и не оставалось делать, как выкинуть его.



    Ничего не оставалось делать? Т.е. выход в общаге только в окно?

  • Кайзер

    Кайзер
    12 часов назад

    Ничего не оставалось делать? Т.е. выход в общаге только в окно? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    12 часов назад

    Ну такую комету саму под зад гнать с работы!

  • Кайзер

    Кайзер
    12 часов назад

    Коменда тварь безмозглая.... Жизнь прожила - ума ноль.... Саму бы скинуть вниз башкой раз пять....

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    12 часов назад

    Народ капец. Готовы человека убить из-за кота. Просто у кота было третье предупреждение вот и вылетел.

  • Н.В.

    Н.В.
    11 часов назад

    Народ , придите в себя , ведь за кота вы готовы человека скинуть да еще пять раз, Это что за психика у людей , что за кота готовы с человеком поквитаться. Таким кошколюбам надо лечиться у психиатров,

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    11 часов назад

    Психически здоровый человек не станет издеваться над живым существом. Людей с нормальной психикой такое шокирует, это нормальная реакция. А вот оправдание жестокости к живому существу - это, извините, не совсем норма. Кроме того, наказание за жестокое обращение с животными никто не отменял. Если по поводу содержания кота выносилось предупреждение, то можно поговорить, предложить пристроить его на передержку и пр. Но не проявлять жестокость. Вообще то мы среди людей живем, а не среди живодеров. Надеюсь.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    11 часов назад

    МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы РФ, ужесточающие ответственность за жестокое обращение с животными.

    были установлены повышенные меры ответственности "за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье". Наказание за это теперь предусматривается от штрафа в размере до 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 3 лет (в настоящее время максимальная мера - арест на срок до 6 месяцев). Вводится также возможность назначения судом обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года.

    То же деяние, совершенное "в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных" будет караться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет (в действующей редакции УК РФ - 2 года). Под эту же статью подпадает демонстрация сцен истязания животных в СМИ или интернете.

    Подробнее на ТАСС:

    http://tass.ru/obschestvo/4808775

  • Nada

    Nada
    10 часов назад

    Если эта тварь может кота выкинуть в окно - она сможет и человека убить.... Я бы ее в окно выкинула без сожаления. Можно теперь на меня всмю гадость выплескивать - остаюсь при своем мнении и это мнение из жизненного опыта пришло.

  • Мазепа

    Мазепа
    10 часов назад

    Точные адреса сообщайте из каких окон котов выбрасывают,вечером туда подарок залетит!

  • dov3337

    dov3337
    8 часов назад

    Уволить ТВАРЬЬЬЬЬ!!!

  • dov3337

    dov3337
    8 часов назад

    Какое общежитие ?Адрес или телефон

  • Галушко Галина

    Галушко Галина
    8 часов назад

    Марина Синельникова 2 часа назад

    Психически здоровый человек не станет издеваться над живым существом. Людей с нормальной психикой такое шокирует, это нормальная реакция. А вот оправдание жестокости к живому существу - это, извините, не совсем норма. Кроме того, наказание за жестокое обращение с животными никто не отменял. Если по поводу содержания кота выносилось предупреждение, то можно поговорить, предложить пристроить его на передержку и пр. Но не проявлять жестокость. Вообще то мы среди людей живем, а не среди живодеров. Надеюсь.

    Полностью согласна.



    Увидела такое утверждение:

    Березин Р.М. 3 часа назад

    Народ капец. Готовы человека убить из-за кота. Просто у кота было третье предупреждение вот и вылетел.

    Так вот, дело не в том, что котов любят больше чем людей, а в том, что некоторые люди не в полной мере осознают ответственность за свои поступки. Девочки, которые поселили кота - думали ли они о последствиях, наверняка зная, что кота селить к себе в комнату нельзя? Глупо было надеяться, что животное останется незаметным. А если комендант и предупреждала, то явно не кота. Думала ли комендант о том, что животное может пострадать? Чем она руководствовалась? С девочками можно было провести беседу, вызвать в деканат ну или еще что-то в этом духе. Думаю, это бы хоть заставило их задуматься. Этот путь был бы длиннее, но эффективней. Кота пристроить - тоже время и хлопоты. Комендант видимо выбрала самый короткий путь.

    Я против того, чтобы животные страдали по вине людей.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    8 часов назад

    Бунтарь

    А чего все сразу на коменданта накинулись? Может она ранее требовала убрать кота, а девки не послушались, вот ей ничего и не оставалось делать, как выкинуть его.



    а дверь на хрена?

  • marcepan

    marcepan
    8 часов назад

    Пит-стоп
    Бунтарь

    А чего все сразу на коменданта накинулись? Может она ранее требовала убрать кота, а девки не послушались, вот ей ничего и не оставалось делать, как выкинуть его.



    а дверь на хрена?


    Она не ищет легких путей. Кота жалко. Надеюсь, это был первый этаж

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    dov3337

    Уволить ТВАРЬЬЬЬЬ!!!



    Поц! Не кипятитесь Вы так. Ведь нигде же не написано, с какого этажа отправили кота. Ибо уровень жестокости определяется от степени этажности. Согласитесь, что первый и десятый этажи - суть разные вещи.

  • Myxira

    Myxira
    6 часов назад

    Генрих VI

    dov3337

    Уволить ТВАРЬЬЬЬЬ!!!



    Поц! Не кипятитесь Вы так. Ведь нигде же не написано, с какого этажа отправили кота.



    Я бы скорректировала: "умышленно не написано". Как это у рыбаков-охотников называется?...

  • Капитолина

    Капитолина
    6 часов назад

    Это не женщина. Тварина поганая. Карму свою испортила. Это 200%. Девочки- студентки, игнориуйте это нечто. Общение с подобными мразями может дать только негатив.

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    5 часов назад

    в любом случае она паскуда, отягощенная синдромом вахтера

    чем ей кот помешал? не думаю, что он ее объедал или шлялся по общаге и гадил в тапки

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    5 часов назад

    сельские потаскухи едут в город и пристраиваются комендантами любых общежитий, потамучта...дают право проживать в этом общежитии да еще и не в комнате а в кватрирке которые там обычно есть. А уж как они себя ведут...какими начальниками выступают перед малолетними студентками и выселю и выгоню из учебного заведения и т.п. Вообщем все мечты сбылись, и живет в городе и большой начальник. А что кошка тьфу....муха...если она всю общагу в своих руках держит))

    Проректорам по АХЧ надо в рамках держать таких кукол, а тут превышение полномочий, жестокое обращение с животным да еще и запугивание девченок. Уволить не хотите ли???? Пусть возвертается в свое село, погуляла малек и в стайку.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    5 часов назад

    или другой вариант:-

    издевательства над братьями нашими меньшими из хулиганства или корыстных побуждений можно лишиться свободы на три года.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    5 часов назад

    Пит-стоп

    Бунтарь

    А чего все сразу на коменданта накинулись? Может она ранее требовала убрать кота, а девки не послушались, вот ей ничего и не оставалось делать, как выкинуть его.



    а дверь на хрена?



    Если бы комендант выкинула кота в дверь, он бы не ушёл. Девки могли его опять принести. А применённый вариант оказался очень хорошим- кот исчез. Хотя, для верности всё- таки стоило его утопить.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    5 часов назад

    Бунтарь

    Пит-стоп

    Бунтарь

    А чего все сразу на коменданта накинулись? Может она ранее требовала убрать кота, а девки не послушались, вот ей ничего и не оставалось делать, как выкинуть его.



    а дверь на хрена?



    Если бы комендант выкинула кота в дверь, он бы не ушёл. Девки могли его опять принести. А применённый вариант оказался очень хорошим- кот исчез. Хотя, для верности всё- таки стоило его утопить.



    Утопить, а потом выкинуть или сначала выкинуть, а потом утопить?

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Не фигасе страсти какие

  • Olivyeva

    Olivyeva
    4 часа назад

    Синдром Шарикова...

    Неужели закон заработает и эту нелюдь посадят на нары?

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Не за что садить то, даже по закону... Хотя, о чём это я тут...

  • позитивный

    позитивный
    4 часа назад

    Н.В.Народ , придите в себя , ведь за кота вы готовы человека скинуть да еще пять раз, Это что за психика у людей , что за кота готовы с человеком поквитаться. Таким кошколюбам надо лечиться у психиатров,


    А почему на охотников не нападают когда те стреляют беззащитных птиц и животных?

    О

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    волнами прям защитники

    то одну сторону, то другую

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    есть три стороны. Кот, студентки и дама

    Две не правы _

    Студентки и та женщина,которая, в том числе занимается воспитательной работой в общежитии. Две стороны проблемы. Они все не подумали о последствиях своих действий в силу своей воспитанности (образованности). Но проблемы у кота - холод, не свой мир. Ну и ладно. Сдохнет кот - это ж такая малость, да?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Не хочу искать слова про то, кого мы приручили и т.д.по тексту

  • Solorom

    Solorom
    3 часа назад

    Nada

    Если эта тварь может кота выкинуть в окно - она сможет и человека убить....



    А если эта тварь захерачит комара, таракана, или недайбох мышь какую, то она не то что человека, она эмбриона в утробе матери сможет угрохать, а то еще и сперматозоида неродившегося. Куда смотри милиция?

  • Елена007

    Елена007
    2 часа назад

    кота нашли написали в инстаграм, и еще там же написан адрес общежития трудовая 9

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    инфантильные дурочки. а на вахтершу заявление и уволить, она не адекватная ведь, у нее решение проблемы вон какие.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    придется добиваться чтобы комендатшу уволили за проступок. раз мозгов нет пусть сидит тупит дома на 8000 р

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    53 минуты назад

    Интересно, а есть закон запрещающий держать кошек в общаге? Лет так __ жила в общаге и держала кошку, девчонки не против коменданту пофиг. летом на каникулы забрали кошку в деревню

    Даже если не учитывать жестокое обращение с животными кошка это частная вещь.

    И если умники считают что ничего страшного нет если комендант выбросила в окно кота- чью то частную вещь то я бы посмотрела если у вас комендант забрала айфон последней модели и выбросила в окно. я бы посмотрела на ваши действия. Я за своих кошек комендантшу в тоже окно выбросила

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