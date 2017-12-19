Очевидцы: в Благовещенске кота выкинули из окна

Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

В Благовещенске зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животным. В одном из общежитий города кота выкинули из окна. Информация об этом появилась в аккаунте Фонда помощи животным «Горячие сердца» в Инстаграме.

В фонде ИА «Амур.инфо» рассказали, что случай, ориентировочно, произошел на днях. Студентки, проживающие в общежитии, взяли к себе в комнату кота. Животное жило там какое-то время, пока его не обнаружила комендант. Она и выбросила кота из окна.

Одна из хозяек питомца сообщила информагентству, что кот, по-видимому, сильно ушибся. После инцидента он исчез.

«Мы боимся, что он либо испугался и где-то забился в подвал, либо его кто-то подобрал и теперь не отдаст», – пояснила студентка. При этом от подробностей она предпочла воздержаться.

Как сообщало Амур.инфо, ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который ужесточает наказание за жестокое обращение с животными. Согласно ему, за издевательства над братьями нашими меньшими из хулиганства или корыстных побуждений можно лишиться свободы на три года. Также предусмотрены штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

Телефон для связи с Фондом помощи животным «Горячие сердца»: 57-13-99.