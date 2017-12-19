На «Эхе Москвы в Благовещенске» амурские журналисты расскажут об участии в пресс-конференции президента

19 декабря в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» корреспондент Амурского областного телевидения Яна Лисовая и главный редактор газеты «Амурская правда» Елена Павлова поделятся впечатлениями об участии в большой пресс-конференции президента России.

Ведущие дневного эфира – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. Вечерний эфир проведут Алексей Воскобойников и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.