В России уровень бедности стал самым высоким за шесть лет

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Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения провел Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. В аналогичном прошлогоднем периоде к бедным относилось 12,8 % населения страны – рост составил 0,3 %. А в январе–сентябре 2017 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,8 % населения, что меньше, чем в 2015–2016 годах, но выше, чем в 2012–2014-м.

В целом в январе–октябре 2017 года реальные располагаемые доходы сократились на 1,3 %, в то время как реальная зарплата и пенсии увеличились на 3 % и 3,9 %.

Расхождение между динамикой реальных доходов и зарплат, и пенсий можно объяснить тем, что в структуре доходов оплата труда наемных работников и пенсии в первом полугодии составляли не более 60 % общего объема доходов.

Кроме того, с 2014 по 2017 годы отрицательную динамику показывали большинство компонентов в составе доходов, в частности заработок от предпринимательской деятельности, оплата труда (с учетом скрытой) и прочие доходы. В 2016-2017 годы сокращались и доходы от собственности. Также сокращение реальных доходов при росте зарплат может быть связано с усилением борьбы налоговиков с серыми зарплатами.

Падение реальных доходов способствовало снижению уровня благосостояния населения. В целом по России среднедушевые доходы в III квартале 2017 года снизились до 302 % от величины прожиточного минимума. Год назад они составляли 308 %, а в III квартале 2013 года – 344 %.

Доходы упали в 62 регионах, рост же произошел лишь в 22. Рекордсменами падения стали Ненецкий автономный округ, Архангельская и Астраханская области, а наибольший рост показали Смоленская и Амурская области, Крым и Севастополь.

В январе–октябре 2017 года на покупку товаров россияне направляли 76,5 % расходов, что выше аналогичных периодов 2016 и 2015 годов. Таким образом, после снижения потребительской активности населения последние два года наблюдается ее небольшой рост. В то же время, несмотря на постепенное увеличение зарплаты, достигнуть роста реальных доходов и восстановить материальное положение населения до докризисного уровня пока не удалось, резюмируют авторы исследования.