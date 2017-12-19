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19 декабря 2017, 10:20 11

В России уровень бедности стал самым высоким за шесть лет

В России уровень бедности стал самым высоким за шесть лет
Фото: novostivolgograda.ru

В III квартале 2017 года доля бедных в России достигла 13,1 % от всего населения – это самый высокий показатель за последние шесть лет, сообщают «Ведомости». При этом Амурская область входит в число субъектов с наиболее высокими темпами роста доходов.

Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения провел Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. В аналогичном прошлогоднем периоде к бедным относилось 12,8 % населения страны – рост составил 0,3 %. А в январе–сентябре 2017 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,8 % населения, что меньше, чем в 2015–2016 годах, но выше, чем в 2012–2014-м.

В целом в январе–октябре 2017 года реальные располагаемые доходы сократились на 1,3 %, в то время как реальная зарплата и пенсии увеличились на 3 % и 3,9 %.

Расхождение между динамикой реальных доходов и зарплат, и пенсий можно объяснить тем, что в структуре доходов оплата труда наемных работников и пенсии в первом полугодии составляли не более 60 % общего объема доходов.

Кроме того, с 2014 по 2017 годы отрицательную динамику показывали большинство компонентов в составе доходов, в частности заработок от предпринимательской деятельности, оплата труда (с учетом скрытой) и прочие доходы. В 2016-2017 годы сокращались и доходы от собственности. Также сокращение реальных доходов при росте зарплат может быть связано с усилением борьбы налоговиков с серыми зарплатами.

Падение реальных доходов способствовало снижению уровня благосостояния населения. В целом по России среднедушевые доходы в III квартале 2017 года снизились до 302 % от величины прожиточного минимума. Год назад они составляли 308 %, а в III квартале 2013 года – 344 %.

Доходы упали в 62 регионах, рост же произошел лишь в 22. Рекордсменами падения стали Ненецкий автономный округ, Архангельская и Астраханская области, а наибольший рост показали Смоленская и Амурская области, Крым и Севастополь.

В январе–октябре 2017 года на покупку товаров россияне направляли 76,5 % расходов, что выше аналогичных периодов 2016 и 2015 годов. Таким образом, после снижения потребительской активности населения последние два года наблюдается ее небольшой рост. В то же время, несмотря на постепенное увеличение зарплаты, достигнуть роста реальных доходов и восстановить материальное положение населения до докризисного уровня пока не удалось, резюмируют авторы исследования.

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#СМИ #экономика

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Комментарии
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  • Nexus

    Nexus
    14 часов назад

    ну вот наконец-то новость, отражающая реальную действительность, а то как-то слишком радужно во всём.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    14 часов назад

    ну хоть в чёт то Амурка в лидерах.

    В лидерах по вранью в отчётах статистиков наверное.

    и зачем так делать? люди. сидящие в кабинетах и считающие и их директора наверное не понимают. что такими "хорошими, отличными" показателями они всем могилы роют?

    или они по принципу - бырее напишу - бырее премию получу и будет возможность свалить, а там хоть камни с неба пущай падаютъ?

    дык нет же - так и будут дальше в Амурке проживать. Ну эт до пенсии.... пока им самим не объявят, что они лучше всех живут.

  • Геральт

    Геральт
    14 часов назад

    статистика все таки великая наука....

  • inoy

    inoy
    12 часов назад

    но по данным ПФР все отлично)))

  • Kats

    Kats
    11 часов назад

    Люди оказывается живут плохо....и только пенсионеры жируют....

  • ООО

    ООО "ТсС"
    11 часов назад

    на сколько увеличилась ЗП в процентах???, а бензин....а в след за ним и всё остальное????

  • ООО

    ООО "ТсС"
    11 часов назад

    Ой может зря мы все тут страдаем, там может вообще другая игра: поработал, показал результаты отличные и его в столицу переведут!!! Давайте поддержим губернатора!!!

  • HNIC

    HNIC
    11 часов назад

    Если столько бедных, то пора сходить к богатым пенсионерам

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    11 часов назад

    В 2018 станет еще больше малоимущих, мягко говоря. С такой то политикой.

  • Crasy

    Crasy
    11 часов назад

    Щас набигут кремлядешки со своим тупым вопросом - работать, а не ныть не пробовали? (с)

    Т.е. надо сходить на какой-нибудь семинар для даунов, типа "мышление миллионера", устроиться на госслужбу и воровать виолончели честно работать

  • HNIC

    HNIC
    11 часов назад

    Crasy

    Щас набигут кремлядешки со своим тупым вопросом - работать, а не ныть не пробовали? (с)

    Т.е. надо сходить на какой-нибудь семинар для даунов, типа "мышление миллионера", устроиться на госслужбу и воровать виолончели честно работать



    Надо их нагуть так, чтобы они произнесли риторическую фразу "Работайте, братья".

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