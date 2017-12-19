Благовещенские турагентства предлагают отправиться на Олимпиаду на пароме

Фото: Спорт-Экспресс

Отправиться на Олимпиаду в Южную Корею на большом пароме предлагают благовещенские турагентства. Вместе с дорогой из Владивостока и обратно поездка продлится неделю – с 13 по 19 февраля. Пункт назначения в Южной Корее – порт Донхэ.

Места на паром в Южную Корею должны быть до середины января, рассказали в одном из турагентств. В некоторых из них готовы составить индивидуальные туры на Олимпиаду.

​Но, по словам специалистов, ажиотажа пока нет. Причины и в высоких ценах, и в недавних событиях, когда российскую сборную отстранили от участия в Играх под флагом страны.

Фото: www.farpost.ru

Путевка на одного человека, от Владивостока до Донхэ и обратно, обойдется примерно в 55 тысяч рублей. Цена на детский билет, независимо от возраста ребенка, дешевле на 2 тысячи. В стоимость не включена дорога до Владивостока.

«Каюты на пароме общие – по 15-18 человек, из-за этого такая низкая цена. В стоимость путевки включен транспорт. Но питание не включено. Входные билеты на объекты можно самим приобрести в Интернете. В частности, остались билеты на лыжные соревнования – двоеборье, на скелетон. Остались билеты даже на хоккейные турниры. Правда, еще неизвестно, как сетка распределится, кто с кем будет играть», – рассказал Дмитрий Пегушин, менеджер по туризму благовещенского турагентства.

Фото: travel.rambler.ru

Жить туристы будут в двухзвездочных отелях. «Отель в часе езды от спортивного парка Альпензия. Парк очень красивый, похож, можно сказать, на Швейцарию: красивые горы, трассы пологие, архитектура парка интересная. Пятизвездочные отели там, концертный холл, трассы, где будут выступать спортсмены и стадион, где будут прыжки с трамплина – очень похож на нашу Красную поляну в Сочи», – рассказала Наталья Пацюк, генеральный директор одной из благовещенских турфирм.

Фото: турагентство «Оптима-тур»

Все олимпийские объекты размещены в двух так называемых кластерах – горном и прибрежном. Оба находятся примерно в часе езды друг от друга. К горному кластеру относится три курорта – Альпензия, Ёнпхён и Феникс-парк. Там будут состязаться лыжники и саночники.

В прибрежном кластере посмотреть можно соревнования хоккеистов, фигуристов, конькобежцев и мастеров кёрлинга.

«Пакеты, которые предлагает олимпийский агент по России начинался от 170 тысяч рублей. Это туры на три дня примерно. Сюда входило только размещение и билет на три мероприятия. И это не считая авиабилетов. Многие туристы хотели поехать просто на церемонию открытия или закрытия. Но здесь тоже, в зависимости от ряда и от сектора места на трибунах, стоили где-то от 20 до 115 тысяч рублей за человека. Тоже довольно дороговато. Поэтому, конечно, цены отпугивали. Хотя сам авиабилет Хабаровск – Сеул туда и обратно на определенные даты стоил примерно от 22 тысяч рублей на человека.

Размещение в гостиницах – в данный момент уже дешевых нет, остались только дорогие. То есть в любом случае на человека выходило вот просто прилететь в Сеул, побыть там 2-3 дня и найти какой-нибудь самый недорогой билет на мероприятие – это минимум 50,60, 70 тысяч рублей. У нас запросы были, цены мы озвучивали, но конкретных заявок нет. Я слышала от некоторых наших партнеров, что у некоторых были в Хабаровске забронированы путевки, но в связи с тем, что сборную Россию отстранили от участия в Играх, некоторые туристы сдали билеты», – рассказала директор по туризму городской турфирмы Наталья Потанина.

Сейчас некоторые турфирмы принимают заявки на чемпионат мира по футболу–2018. Уже есть заявки в стадии бронирования.