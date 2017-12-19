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19 декабря 2017, 11:07 13

Благовещенские турагентства предлагают отправиться на Олимпиаду на пароме

Благовещенские турагентства предлагают отправиться на Олимпиаду на пароме
Фото: Спорт-Экспресс

Отправиться на Олимпиаду в Южную Корею на большом пароме предлагают благовещенские турагентства. Вместе с дорогой из Владивостока и обратно поездка продлится неделю – с 13 по 19 февраля. Пункт назначения в Южной Корее – порт Донхэ.

Места на паром в Южную Корею должны быть до середины января, рассказали в одном из турагентств. В некоторых из них готовы составить индивидуальные туры на Олимпиаду.

​Но, по словам специалистов, ажиотажа пока нет. Причины и в высоких ценах, и в недавних событиях, когда российскую сборную отстранили от участия в Играх под флагом страны.

Фото: www.farpost.ru

Путевка на одного человека, от Владивостока до Донхэ и обратно, обойдется примерно в 55 тысяч рублей. Цена на детский билет, независимо от возраста ребенка, дешевле на 2 тысячи. В стоимость не включена дорога до Владивостока.

«Каюты на пароме общие – по 15-18 человек, из-за этого такая низкая цена. В стоимость путевки включен транспорт. Но питание не включено. Входные билеты на объекты можно самим приобрести в Интернете. В частности, остались билеты на лыжные соревнования – двоеборье, на скелетон. Остались билеты даже на хоккейные турниры. Правда, еще неизвестно, как сетка распределится, кто с кем будет играть», – рассказал Дмитрий Пегушин, менеджер по туризму благовещенского турагентства.

Фото: travel.rambler.ru

Жить туристы будут в двухзвездочных отелях. «Отель в часе езды от спортивного парка Альпензия. Парк очень красивый, похож, можно сказать, на Швейцарию: красивые горы, трассы пологие, архитектура парка интересная. Пятизвездочные отели там, концертный холл, трассы, где будут выступать спортсмены и стадион, где будут прыжки с трамплина – очень похож на нашу Красную поляну в Сочи», – рассказала Наталья Пацюк, генеральный директор одной из благовещенских турфирм.

Фото: турагентство «Оптима-тур»

Все олимпийские объекты размещены в двух так называемых кластерах – горном и прибрежном. Оба находятся примерно в часе езды друг от друга. К горному кластеру относится три курорта – Альпензия, Ёнпхён и Феникс-парк. Там будут состязаться лыжники и саночники.

В прибрежном кластере посмотреть можно соревнования хоккеистов, фигуристов, конькобежцев и мастеров кёрлинга.

«Пакеты, которые предлагает олимпийский агент по России начинался от 170 тысяч рублей. Это туры на три дня примерно. Сюда входило только размещение и билет на три мероприятия. И это не считая авиабилетов. Многие туристы хотели поехать просто на церемонию открытия или закрытия. Но здесь тоже, в зависимости от ряда и от сектора места на трибунах, стоили где-то от 20 до 115 тысяч рублей за человека. Тоже довольно дороговато. Поэтому, конечно, цены отпугивали. Хотя сам авиабилет Хабаровск – Сеул туда и обратно на определенные даты стоил примерно от 22 тысяч рублей на человека.

Размещение в гостиницах – в данный момент уже дешевых нет, остались только дорогие. То есть в любом случае на человека выходило вот просто прилететь в Сеул, побыть там 2-3 дня и найти какой-нибудь самый недорогой билет на мероприятие – это минимум 50,60, 70 тысяч рублей. У нас запросы были, цены мы озвучивали, но конкретных заявок нет. Я слышала от некоторых наших партнеров, что у некоторых были в Хабаровске забронированы путевки, но в связи с тем, что сборную Россию отстранили от участия в Играх, некоторые туристы сдали билеты», – рассказала директор по туризму городской турфирмы Наталья Потанина.

Сейчас некоторые турфирмы принимают заявки на чемпионат мира по футболу–2018. Уже есть заявки в стадии бронирования.

Просмотров всего: 2269

#жизнь #Олимпиада #отдых #спорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Тахографист

    Тахографист
    14 часов назад

    За $1000 масса круизов, а тут ещё общая каюта,для мазохистов

  • Братеев

    Братеев
    13 часов назад

    мимо КНДР

  • КошкаКешка

    КошкаКешка
    13 часов назад

    где Вы нашли круизы за $1000 подскажите

  • Victrix

    Victrix
    13 часов назад

    КошкаКешка

    где Вы нашли круизы за $1000 подскажите



    Действительно. Обычно от 500 евро.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    13 часов назад

    Тахографист

    За $1000 масса круизов, а тут ещё общая каюта,для мазохистов



    В каюте гасят свет и почалась))

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    12 часов назад

    Под нейтральным флагом?

  • vertex

    vertex
    12 часов назад

    Чхишвабрашван

    Под нейтральным флагом?



    "Титаник" предателей затонет во имя специалистов правительства от спорта?

  • vitl33

    vitl33
    11 часов назад

    Сейчас быстро пробил информацию. С 11 по 18 февраля (из расчёта на 2-х взрослых). Самолёт Владивосток - Сеул - Владивосток (30 000р), Автобус Сеул - Донхэ - Сеул ехать 3 часа (5600р), Размещение в отеле (15 км до олимпийских объектов) с завтраком (50 000р). Итог: 85 600р (42800р с человека)

    Но это не как сомалийский беженец плыть за 55 000 на человека. Ещё говорят эти туроператоры всякую хрень, вот барыги.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    11 часов назад

    vitl33

    Сейчас быстро пробил информацию. С 11 по 18 февраля (из расчёта на 2-х взрослых). Самолёт Владивосток - Сеул - Владивосток (30 000р), Автобус Сеул - Донхэ - Сеул ехать 3 часа (5600р), Размещение в отеле (15 км до олимпийских объектов) с завтраком (50 000р). Итог: 85 600р (42800р с человека)

    Но это не как сомалийский беженец плыть за 55 000 на человека. Ещё говорят эти туроператоры всякую хрень, вот барыги.



    А билет на какое-нибудь спортивное мероприятие?

  • vitl33

    vitl33
    10 часов назад

    Nabivachev

    vitl33

    Сейчас быстро пробил информацию. С 11 по 18 февраля (из расчёта на 2-х взрослых). Самолёт Владивосток - Сеул - Владивосток (30 000р), Автобус Сеул - Донхэ - Сеул ехать 3 часа (5600р), Размещение в отеле (15 км до олимпийских объектов) с завтраком (50 000р). Итог: 85 600р (42800р с человека)

    Но это не как сомалийский беженец плыть за 55 000 на человека. Ещё говорят эти туроператоры всякую хрень, вот барыги.



    А билет на какое-нибудь спортивное мероприятие?



    Вот ссылка https://biletoved.com/zakazbiletov/folder/bilety-na-zimnyuyu-olimpiadu-2018 Но думаю можно и ещё подешевле найти если поглубже покапаться



  • Евлеслав

    Евлеслав
    9 часов назад

    Это похоже на рекламу неликвидного продукта

  • mnbv199

    mnbv199
    3 часа назад

    Евлеслав

    Это похоже на рекламу неликвидного продукта



    16 апреля 2014 года пассажирское судно "Севол" потерпело крушение у юго-западного побережья Южной Кореи.

    Судно валовой вместимостью около 6,8 тысячи тонн совершало путешествие между портом Инчхон и островом Чеджу. Оно покинуло порт Инчхон 15 апреля около 21:00 по местному времени (16:00 мск), а в 08:58 16 апреля (03:58 мск) подало сигнал бедствия и начало тонуть.

    Жертвами одной из самой крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек.

    РИА Новости https://ria.ru/spravka/20150416/1058675275.html

  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    26 минут назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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