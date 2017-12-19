Амурчане перенесли на фото сюжеты известных картин

Фото: instagram.com/skov.musey

Сковородинский районный музей проводит необычный конкурс фотографий. Его участники перевоплотились в образы, знакомые многим по картинам знаменитых художников. Получился своеобразный культурный косплей.

По словам специалиста экспозиционно-выставочной деятельности этого музея Дарьи Ткаченко, фотоконкурс завершает Год искусства в России. Мероприятие поддержала администрация Сковородинского района.

«Для участия в конкурсе мы предложили сделать фотографию, сюжет которой повторял бы картину или скульптуру известного художника или скульптора. Мы просили предоставить непосредственно оригинал и фотографию, которая бы его копировала. Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала мы объявили об этом конкурсе, разместили условия участия, затем нам уже стали присылать работы. Вчера мы выложили их в социальные сети на наши страницы в "Одноклассники" и "Инстаграм". Сейчас у нас идет голосование: какая работа наберет в сумме большее количество "лайков" и "классов", та и победит», – рассказала Дарья Ткаченко ИА «Амур.инфо».

Голосование в социальных сетях продлится до 22 декабря, в нем участвуют 15 работ. По словам Дарьи, участники – из Сковородина и Сковородинского района, в основном это коллективы учебных заведений – школы и детские сады.

В конкурсе три призовых места – победители получат подарки. Также наградят еще две работы – лучшую по мнению музея и ту, которую выделит районная администрация. Кроме того, все участники получат дипломы.