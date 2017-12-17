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17декабря
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сегодня, 13:52 4

Глава Минтруда попросил губернаторов ДФО повысить зарплаты жителям

Глава Минтруда РФ Максим Топилин обратился к губернаторам регионов Дальнего Востока и попросил их обратить внимание на проблемы с ростом заработных плат и доходов населения. Министр сделал акцент на отсутствии роста зарплат дальневосточников, пишут «Известия».

«Нас очень беспокоит то, что если в среднем по России растут реальные зарплаты, реальные доходы, то на Дальнем Востоке это происходит далеко не в каждом субъекте РФ. Мне кажется, что губернаторам надо обратить на это самое пристальное внимание», – сказал Топилин в рамках Дней Дальнего Востока.

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#Дальний Восток #жизнь

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    39 минут назад

    мдаааааааааа

  • ay

    ay
    31 минута назад

    Товарищ прапорщик, остановите поезд - солдат отстал! Прапорщик, высовываясь из окна: "Поезд, стой! Раз, два!"

    Губернатор, подыми ЗП жителям. Г: "ЗП расти! Раз, два!"

  • позитивный

    позитивный
    30 минут назад

    Интересно каким образом? На бумажке правильные цыфры в отчете написать?

  • ay

    ay
    30 минут назад

    позитивный

    Интересно каким образом? На бумажке правильные цыфры в отчете написать?



    Себе и аппарату побольше выписываешь = средняя ЗП растёт. Не?

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