Глава Минтруда попросил губернаторов ДФО повысить зарплаты жителям
Глава Минтруда РФ Максим Топилин обратился к губернаторам регионов Дальнего Востока и попросил их обратить внимание на проблемы с ростом заработных плат и доходов населения. Министр сделал акцент на отсутствии роста зарплат дальневосточников, пишут «Известия».
«Нас очень беспокоит то, что если в среднем по России растут реальные зарплаты, реальные доходы, то на Дальнем Востоке это происходит далеко не в каждом субъекте РФ. Мне кажется, что губернаторам надо обратить на это самое пристальное внимание», – сказал Топилин в рамках Дней Дальнего Востока.
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