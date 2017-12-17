Глава Минтруда попросил губернаторов ДФО повысить зарплаты жителям

«Нас очень беспокоит то, что если в среднем по России растут реальные зарплаты, реальные доходы, то на Дальнем Востоке это происходит далеко не в каждом субъекте РФ. Мне кажется, что губернаторам надо обратить на это самое пристальное внимание», – сказал Топилин в рамках Дней Дальнего Востока.