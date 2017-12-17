Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:29 3

В Свободном Land Cruiser сбил пенсионера, которого без сознания увезли в больницу

В Свободном Land Cruiser сбил пенсионера, которого без сознания увезли в больницу

В Свободном 16 декабря в шестом часу вечера произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер. Мужчину сбил автомобиль Land Cruiser 80, за рулем которого находился мужчина. На скорой пострадавшего в бессознательном состоянии увезли в больницу.

В настоящее время родственники пострадавшего ищут свидетелей происшествия, а также владельцев видеорегистраторов, в объектив которых попало ДТП. Со слов родных пенисонера, водитель отрицает свою вину в случившемся.

«Водитель утверждает, что он сам кинулся под колеса. Но он переходил дорогу в зоне перекрестка, водитель должен был пропустить пешехода. Сейчас он находится в больнице, пришел в сознание, слава богу. Получил серьезные травмы», – рассказала родственница пострадавшего.

Очевидцы аварии могут позвонить по номеру: 8-914-041-83-56.

Просмотров всего: 222

#ДТП #Свободный #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    59 минут назад

    Бывает...

  • Roker

    Roker
    6 минут назад

    Так по соцсетям говорят, что дама была зарулем, а крузак на подложных номерах 38 региона,потом увезли на эвакуаторе. Типичный Свободный. Видеокамеры рулят, но не там. Две установили и то быстро сняли. Город Сад.

  • Roker

    Roker
    2 минуты назад

    На фото темень. И это центральная улица города.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

В России водителей обязали носить одежду со световозвращающими элементами

сегодня, 11:48
Общество

В Мазановском районе открыта ледовая переправа
Общество 25

Медведев поручил правительству заняться реконструкцией аэропорта в Благовещенске
Происшествия 3

На трассе Серышево – Белогорск разбился «УАЗ»