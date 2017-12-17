В Свободном Land Cruiser сбил пенсионера, которого без сознания увезли в больницу

В Свободном 16 декабря в шестом часу вечера произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер. Мужчину сбил автомобиль Land Cruiser 80, за рулем которого находился мужчина. На скорой пострадавшего в бессознательном состоянии увезли в больницу.

В настоящее время родственники пострадавшего ищут свидетелей происшествия, а также владельцев видеорегистраторов, в объектив которых попало ДТП. Со слов родных пенисонера, водитель отрицает свою вину в случившемся.

«Водитель утверждает, что он сам кинулся под колеса. Но он переходил дорогу в зоне перекрестка, водитель должен был пропустить пешехода. Сейчас он находится в больнице, пришел в сознание, слава богу. Получил серьезные травмы», – рассказала родственница пострадавшего.

Очевидцы аварии могут позвонить по номеру: 8-914-041-83-56.