«Русский с китайцем братья навек»: Кай Метов выложил видеоотчет прогулки по Хэйхэ

«Русский с китайцем братья навек, – произносит на видео Кай Метов. – Шумный день в Китае. Изо всех дверей слышится китайская речь, зазывалы зазывают. Народ ходит, суетится, жизнь кипит».

Певец также показывает своим подписчикам памятник Пушкину, установленный в Хэйхэ. «В Китае уважают Пушкина – отца русской поэзии», – написал в своем аккаунте артист.

Кроме этого, Кай Метов выложил видео, на котором китаянка пытается ему продать китайские вещи. «Встреча с веселыми жителями города Хэйхэ. Не совсем понятно, о чем говорит моя собеседница, надеюсь, все прилично)) На улице минус 20, но настроение, как мы видим, у жителей превосходное! Всем доброго дня!» – подписал видео певец.

Как сообщало Амур.инфо, Кай Метов выступил на юбилее ТРЦ «Острова». Он поздравил всех с праздником, заранее пожелав хорошего Нового года, а также призвал активнее «инстаграмиться» и «фейсбучиться». Затем последовал концерт – свои хиты певец исполнял около часа.