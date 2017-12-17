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17декабря
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В России водителей обязали носить одежду со световозвращающими элементами

Правила дорожного движения в России дополнили новым пунктом. Водители обязаны носить одежду с полосами световозвращающего материала. Речь идет о ситуациях, когда водитель покидает автомобиль и находится на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости.

Соответствующее постановление размещено на сайте правительства РФ. Там же указано, что, по статистике, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в тёмное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов (на 10,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В этих ДТП погиб 1 321 человек, 6 537 человек получили ранения.

Снижение количества таких ДТП обусловлено тем, что пешеходы стали носить одежду со световозвращающими элементами при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток вне населённых пунктов.

В то же время возросло количество наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или на обочине, в отношении которых обязанность использовать предметы со световозвращающими элементами в тёмное время суток вне населённых пунктов не установлена. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП (на 4,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    20 минут назад

    И правильно сделали)) Есть собственные наблюдения.. когда ехал на автомобиле через всю Россиию, было несколько раз - на трассе в тёмное время, то под машиной лежит - ноги на дороге, то дверь открыл, не заехав толком на обочину.. только случай помог не задавить этих олухов.

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Ну, тогда нужно светоотражающие кроссовки и валенки обязать покупать население в бутиках, какой - нибудь дочери завхоза госслужбы, выигрывшей "случано" тендер на пошив костюмов для олимпийцев.

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