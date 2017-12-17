Амурчане смогут брать ипотеку под пять процентов

И. о. председателя правления ПАО КБ «Восточный» Дмитрий Левин и губернатор Амурской области Александр Козлов подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему амурчане смогут брать ипотеку с низкой процентной ставкой.

Банк будет участвовать в развитии ипотечных программ для жителей Амурской области, сообщает Минвостокразвития РФ.

«Согласно нашим программам, ипотечная ставка для жителей Дальнего Востока будет составлять от 5 %, а для некоторых категорий граждан – от 3 %. В первую очередь это касается молодежи, студентов вузов, молодых семей. Это позволит привлечь больше молодежи на территорию Дальнего Востока и сделать так, чтобы молодые люди оставались жить и работать в этих регионах», – пояснил председатель Совета директоров ПАО КБ «Восточный» Артем Аветисян.

«Банк "Восточный" представлен в большинстве населенных пунктов Амурской области и работает как в крупных городах, так и в поселках с населением более 10 000 человек. Подписанное соглашение улучшит жизнь обычных граждан и предпринимателей, сделав современные банковские продукты более доступными», ‒ отметил и. о. председателя правления Дмитрий Левин.

«Благодаря сотрудничеству с банком для жителей Амурской области появится больше возможностей получить государственные услуги в режиме одного окна. А совместная работа по продвижению ипотечных программ поможет многим приобрести собственное жилье», ‒ сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.