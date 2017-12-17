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17декабря
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сегодня, 11:00 13

Амурчане смогут брать ипотеку под пять процентов

И. о. председателя правления ПАО КБ «Восточный» Дмитрий Левин и губернатор Амурской области Александр Козлов подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему амурчане смогут брать ипотеку с низкой процентной ставкой.

Банк будет участвовать в развитии ипотечных программ для жителей Амурской области, сообщает Минвостокразвития РФ.

«Согласно нашим программам, ипотечная ставка для жителей Дальнего Востока будет составлять от 5 %, а для некоторых категорий граждан – от 3 %. В первую очередь это касается молодежи, студентов вузов, молодых семей. Это позволит привлечь больше молодежи на территорию Дальнего Востока и сделать так, чтобы молодые люди оставались жить и работать в этих регионах», – пояснил председатель Совета директоров ПАО КБ «Восточный» Артем Аветисян.

«Банк "Восточный" представлен в большинстве населенных пунктов Амурской области и работает как в крупных городах, так и в поселках с населением более 10 000 человек. Подписанное соглашение улучшит жизнь обычных граждан и предпринимателей, сделав современные банковские продукты более доступными», ‒ отметил и. о. председателя правления Дмитрий Левин.

«Благодаря сотрудничеству с банком для жителей Амурской области появится больше возможностей получить государственные услуги в режиме одного окна. А совместная работа по продвижению ипотечных программ поможет многим приобрести собственное жилье», ‒ сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

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#жизнь #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    посмотрим

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    почему именно этот банк? А не россельхозбанк например?

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    3 часа назад

    Чёт напоминает фуфло, восточный не потянет сам такое, если ему возмещать никто не будет, а так конечно не наврали просто это будут дорогущие квартиры у конкретного застройщика с ипотекой на 7 лет максимум, в итоге выгодней будет в Сбере под 10 взять

  • Старлей

    Старлей
    2 часа назад

    Когда можно брать?

    Или после выборов нам объяснят, почему же такие прекрасные планы не удалось осуществить?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ГДЕ и КАК будут зарабатывать те, кто попытается взять такую низкую ипотеку, если кредиты для бизнеса, и налоги высокие, и, как следствие, сокращения на предприятиях при повышении интенсивности работы, как итоге - экономическая активность населения падает.

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад



    будет составлять от 5 %



    Прошу заметить от 5%, не до 5%, а от

    Другими словами, от 5% и до бесконечности :)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    точное замечание.. От 5% это как в магазине о скидках. Тапки за 200 рублей, остальные в среднем ценнике в 8-10 тысяч рублей за пару.. но в рекламе будет "обувь от 300 рублей за пару".

  • Т1а2н3я4

    Т1а2н3я4
    1 час назад

    А как студенту брать ипотеку? Ведь нужен легальный доход

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Т1а2н3я4

    А как студенту брать ипотеку? Ведь нужен легальный доход



    главное заявить о намерении, и не о фактическом предоставлении, да и заочник, это тоже студент, наверное, не? Пусть по ночам тогда работает, на дому трудится, подрабатывает всё то им тут раздай, ага! (примерно так рассуждают 98% в партии вЕдро)

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Т1а2н3я4

    А как студенту брать ипотеку?



    В студсовете общежития объяснят.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Tina22

    почему именно этот банк? А не россельхозбанк например?



    Фамилию председателя Совета директоров ПАО КБ «Восточный» прочитай внимательно.



  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Интересно, сколько на Дальнем Востоке должников по ипотечным кредитам?

  • aurum

    aurum
    3 минуты назад

    Tуман

    Интересно, сколько на Дальнем Востоке должников по ипотечным кредитам?



    Дык априори все ипотетчики "должники" пока не выплатили)))

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