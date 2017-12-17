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17декабря
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Амурские контрактники проходят подготовку по новой программе в экстремальных морозах

Амурские контрактники проходят подготовку по новой программе в экстремальных морозах

Подразделения Восточного военного округа, полностью укомплектованные военнослужащими по контракту, приступили к занятиям по новой программе боевой подготовки НИР «Колесо». В Приамурье первые занятия совпали с экстремально низкими температурами, которые неоднократно опускались до минус 40 градусов.

В связи с погодой подготовка экипажей боевых машин началась с обучения действиям в сложных климатических условиях.

Механиков-водителей проверили на качество подготовки вверенной им боевой техники к зиме и на профессионализм вождения. Командиры и наводчики провели пристрелку вооружения и выполнили упражнения стрельб с поправками на низкую температуру.

Подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту, теперь готовят по модульному принципу. В каждом модуле отрабатывается несколько видов тактических приемов. Занятия на полигоне проходят с высокой интенсивностью, практически в круглосуточном режиме.

Подразделения, в которых служат военнослужащие по призыву, будут проходить стандартную программу обучения, начиная с одиночной подготовки, сообщает пресс-службы ВВО.

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#военные #погода

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