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сегодня, 09:12 7

Ежегодно около 10 тысяч молодых людей возвращаются на Дальний Восток

Около 10 тысяч молодых дальневосточников, получивших образование на Западе страны, ежегодно возвращаются жить и работать на Дальний Восток. Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович 16 декабря на сессии «Как добиться социального развития Дальнего Востока выше среднероссийского уровня». Сессия прошла в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

Замглавы Министерства отметил позитивную тенденцию, которая наблюдается в стране в последние два года.

«Порядка 10 тысяч молодых дальневосточников, получивших образование за пределами региона, ежегодно возвращаются на Дальний Восток. Это хорошая тенденция, обратная демографическому оттоку, когда молодежь уезжала получать образование за пределами ДФО и оставалась в центральных регионах России. Дальний Восток сегодня восстанавливает промышленный потенциал, в регионе открываются новые современные производства, которые требуют множества рабочих рук, и молодежь возвращается жить и работать в регион», — подчеркнул Павел Зенькович.

Открытие на Дальнем Востоке филиалов крупнейших вузов страны позволит жителям региона получать качественное современное образование, не выезжая за пределы региона, подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на дальнем Востоке Валентин Тимаков.

«Как сказал президент, таланты дальневосточной молодёжи обязательно должны быть востребованы. С открытием на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов России у талантливых выпускников исчезнет необходимость уезжать в столичные вузы для получения высшего образования. Это также привлечет новые талантливые преподавательские кадры, будет способствовать формированию новой образовательной среды в дальневосточном регионе», — заявил Валентин Тимаков.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    55 минут назад

    Были бы нормальные зарплаты хотя бы на уровне 35-40 тысяч (как пишут в статистике но по факту всё гораздо печальнее) - отсюда вобще бы уезжали по-минимуму.

  • Алекsей

    Алекsей
    52 минуты назад

    А зачем они возвращаются сюда?! Может просто для того, чтобы просто повидаться с близкими, собрать вещи и окончательно переехать отсюда! А вообще скорее всего первому заместителю министра образования и науки РФ Павел Зеньковичу просто сон такой приснился и он поспешил тут же об этом заявить.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    47 минут назад

    Кто-то врёт: или Росстат или П. Зенькович

  • ММС

    ММС
    41 минута назад

    Да многие возвращаются (парни), так как по призыву они приписаны к амурскому военкомату и год как минимум номинально числятся в нашем регионе.

  • не люблю

    не люблю
    38 минут назад

    да все правильно он сказал, просто недоговорил, что другие 10 тыс, ( из 20 тыс уехавших учиться, ) уже не возращаются а меняют ПМЖ

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    16 минут назад

    Во Владик или в Хабару может и едут, но не в Благу

  • Tуман

    Tуман
    48 секунд назад

    У нас здесь хорошо - красная икра и брусника во всех холодильниках Дальнего Востока.

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