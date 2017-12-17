Ежегодно около 10 тысяч молодых людей возвращаются на Дальний Восток

Около 10 тысяч молодых дальневосточников, получивших образование на Западе страны, ежегодно возвращаются жить и работать на Дальний Восток. Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович 16 декабря на сессии «Как добиться социального развития Дальнего Востока выше среднероссийского уровня». Сессия прошла в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

Замглавы Министерства отметил позитивную тенденцию, которая наблюдается в стране в последние два года.

«Порядка 10 тысяч молодых дальневосточников, получивших образование за пределами региона, ежегодно возвращаются на Дальний Восток. Это хорошая тенденция, обратная демографическому оттоку, когда молодежь уезжала получать образование за пределами ДФО и оставалась в центральных регионах России. Дальний Восток сегодня восстанавливает промышленный потенциал, в регионе открываются новые современные производства, которые требуют множества рабочих рук, и молодежь возвращается жить и работать в регион», — подчеркнул Павел Зенькович.

Открытие на Дальнем Востоке филиалов крупнейших вузов страны позволит жителям региона получать качественное современное образование, не выезжая за пределы региона, подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на дальнем Востоке Валентин Тимаков.

«Как сказал президент, таланты дальневосточной молодёжи обязательно должны быть востребованы. С открытием на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов России у талантливых выпускников исчезнет необходимость уезжать в столичные вузы для получения высшего образования. Это также привлечет новые талантливые преподавательские кадры, будет способствовать формированию новой образовательной среды в дальневосточном регионе», — заявил Валентин Тимаков.