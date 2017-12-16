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Amur Jazz Band отметил юбилей большим концертом и большим тортом

Amur Jazz Band отметил юбилей большим концертом и большим тортом

В субботу, 16 декабря, в зале Амурской областной филармонии прошел юбилейный концерт оркестра Amur Jazz Band. Музыканты отметили пятилетие своего коллектива. На сцену вышел весь состав оркестра, в том числе, воспитанники детской студии Amur Jazz Bandа.

На сегодняшний день в репертуаре оркестра более 1 000 произведений. На юбилейном концерте музыканты исполнили 26 композиций. Концерт собрал полный зал в областной филармонии.

Перед концертом в фойе зрители могли приобрести мерчендайз Amur Jazz Band: глянцевый журнал, выпущенный к юбилею оркестра или, например, глазированные пряники с брендом Amur Jazz Band. Были поздравительные открытки и другая сувенирная продукция. В фойе и на сцене стояли два больших именинных торта.

Концерт состоял из двух отделений. В самом начале руководитель оркестра Анатолий Хопатько, солисты и музыканты получили благодарственные письма областного минкульта, городской администрации Благовещенска и городского управления.

На концерте звучала музыка советской классики: «Беловежская пуща», «Разговор со счастьем», «Колыбельная медведица» и другие. Не меньше было и классики западной: Jingle bells, Puttin' on the Ritz, Mack the Knife и так далее.

Подробнее об этом можно будет подробнее прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #культура #музыка

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