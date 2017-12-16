На первый юбилей ТРЦ «Острова» приехал Кай Метов

Пятилетие деятельности торгово-развлекательный центр «Острова» отметил концертом давнего друга – певца Кая Метова. Попасть на него, а также принять участие в розыгрыше призов мог любой благовещенец, который с 4 по 16 декабря сделал в ТРЦ покупку более чем на 1 000 рублей.

В общей сложности в Grand Arena Ostrova попали более двух тысяч человек: были заполнены сам зал, фуд-корт, лестницы и второй этаж. Праздник здесь начался в 19 часов, хотя юбилейные мероприятия начались еще днем.

Кай Метов поздравил всех с праздником, заранее пожелал всем хорошего Нового года, а также призвал активнее «инстаграмиться» и «фейсбучиться». Затем последовал концерт – свои хиты певец исполнял около часа.

После концерта начался розыгрыш призов, общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей.

Подробнее об этом можно будет подробнее прочитать в разделе «Культпросвет».