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В Приамурье стартовал III региональный чемпионат WorldSkillsRussia

В Приамурье стартовал III региональный чемпионат WorldSkillsRussia
Фото: пресс-служба пресс-служба минобра

В субботу, 16 декабря, более ста школьников и студентов Амурской области собрались в ЦЭВ на торжественной церемонии открытия 3-го регионального чемпионата WorldSkillsRussia. Демонстрировать мастерство в кирпичной кладке, декоративном искусстве, мобильной робототехнике и другом ребята будут до 20 декабря.

Министр образования и науки области Ольга Варсанова рассказала, что в этом году список направлений, по которым проходят соревнования, расширился до 11. Среди новых компетенций – «Туризм» и «Предпринимательство». Также впервые в этом году в Приамурье проводится чемпионат рабочих профессий среди молодежи с ОВЗ «Абилимпикс», благодаря которому уровень трудоустройства людей этой категории станет выше.

В субботу, 16 декабря, борьбу начинают 25 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Перед началом соревнований ребята рассказали, что готовились к чемпионату с начала учебного года. Сейчас они очень волнуются, но каждый настроен на победу.

Состязания для участников с особенностями здоровья проходят по пяти направлениям: «Web-дизайн», «Декоративное искусство», «Обработка текста», «Медицинский и лабораторный анализ» и «Малярное дело». Работу конкурсантов оценивают федеральные эксперты, приехавшие на амурский чемпионат из разных регионов России.

Традиционно, победители и участники чемпионата не имеют никаких проблем с трудоустройством. На соревновательные площадки приходят работодатели, которые присматриваются к конкурсантам и нередко приглашают их на стажировку или предлагают им работу на своих предприятиях, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

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#конкурсы #образование

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