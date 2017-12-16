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16декабря
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Гиревик из амурского села Ядрино стал чемпионом мира

Гиревик из амурского села Ядрино стал чемпионом мира
Фото: arh-adm.ru

В столице Южной Корее Сеуле прошел чемпионат мира по гиревому спорту, в котором приняли участие спортсмены из села Ядрино Архаринского района. Один из них стал чемпионом мира в своей категории, сообщает сайт администрации Архаринского района.

В прошедшем чемпионате мира участвовали 470 человек из 34 стран мира. В состав сборной России вошли двое ядринских гиревиков: Ольга Григорян и Сергей Маркин.

В категории «ветераны» Ольге Григорян достались соперницы моложе и физически тяжелее. В итоге ее обошли англичанка, канадка и норвежка – амурская спортсменка заняла четвертое место.

Сергей Маркин в сумме двоеборья набрал 172 очка, обойдя всех соперников. Он поднялся на высшую ступень пьедестала почета и стал чемпионом мира в своей категории. Это уже третья медаль победителя в мировых чемпионатах.

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#спорт

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Комментарии
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  • Alrog

    Alrog
    19 минут назад

    "В столицЫ Южной КореЕ" - это что такое?

  • Питерский

    Питерский
    17 минут назад

    Молодец мужик.Ты настоящий чемпион мира а не как тут некоторые ...

  • Немо

    Немо
    3 минуты назад

    Alrog

    "В столицЫ Южной КореЕ" - это что такое?



    Это уровень нашего лучшего информационного агентства. Ходячий пример для разбора ошибок на филологических факультетах. Одну ошибку исправили, вторая осталась.

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