Гиревик из амурского села Ядрино стал чемпионом мира

Фото: arh-adm.ru

В столице Южной Корее Сеуле прошел чемпионат мира по гиревому спорту, в котором приняли участие спортсмены из села Ядрино Архаринского района. Один из них стал чемпионом мира в своей категории, сообщает сайт администрации Архаринского района.

В прошедшем чемпионате мира участвовали 470 человек из 34 стран мира. В состав сборной России вошли двое ядринских гиревиков: Ольга Григорян и Сергей Маркин.

В категории «ветераны» Ольге Григорян достались соперницы моложе и физически тяжелее. В итоге ее обошли англичанка, канадка и норвежка – амурская спортсменка заняла четвертое место.

Сергей Маркин в сумме двоеборья набрал 172 очка, обойдя всех соперников. Он поднялся на высшую ступень пьедестала почета и стал чемпионом мира в своей категории. Это уже третья медаль победителя в мировых чемпионатах.