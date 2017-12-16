Амурчанка, взявшая дальневосточный гектар, сделала селфи с Дмитрием Медведевым

Жительница Свободного Юлия Лебедева, которая в свое время взяла дальневосточный гектар, стала одной из немногих, кого пригласили в Москву на Дни Дальнего Востока. Она смогла встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, озвучить ему свою просьбу, а после – сделать с ним селфи.

Юлия Лебедева живет в Свободном. В феврале 2017 года она взяла дальневосточный гектар. «На самом деле – меньше гектара, – призналась девушка. – Поскольку земля находится на территории населенного пункта. Я взяла участок в селе Бардагон и сейчас строю на нем для себя дом. Собираюсь сюда из Свободного переехать».

Когда в Москве начали проводить Дни Дальнего Востока, в столицу пригласили несколько владельцев гектаров из каждого дальневосточного субъекта. Среди них оказалась и Юлия. Всех их пригласили в правительство РФ, где дальневосточники встретились с премьер-министром. Амурчанка рассказала главе правительства о том, как она использует землю, а также изложила свою просьбу.

«Я спросила: если у меня получится построить дом и ввести его в эксплуатацию в течение короткого срока, можно ли это посчитать досрочным освоением участка? Могут ли мне передать его в собственность не через пять лет, а раньше, – рассказала Юлия. – Мне ответили, что это вполне логично и решаемо – перевести землю в собственность раньше пяти лет».

После встречи в зале все ее участники вышли и сделали групповое фото. А Юлия даже смогла подойти и сделать селфи с премьер-министром. По ее словам, это было совсем нетрудно сделать.