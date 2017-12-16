В Циолковском у заснувшего мужчины украли карту и сняли с нее 50 тысяч

В Циолковском жителя Хабаровского края обокрал житель Белогорска. Оба мужчины находились в гостях. Когда хабаровский гость заснул, второй забрал у него банковскую карту, которую хабаровчанин с пин-кодом хранил в паспорте. В итоге пострадавший потерял 50 тысяч рублей.

В ОМВД России по ЗАТО Циолковский обратился житель Хабаровского края 1962 года рождения. Мужчина рассказал, что у него пропала банковская карта и денежные средства со счета.

Пполиция Циолковского установила, что потерпевший 1962 года рождения находился в гостях у знакомого. Здесь же были и двое других граждан 1989 и 1994 годов рождения. Мужчина уснул, позже он заметил, что у него пропала карта, а с нее исчезли 50 тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался один из гостей – житель Белогорска 1994 года рождения. Пока потерпевший спал, молодой человек похитил его банковскую карту. Узнав пин-код, злоумышленник снял наличность со счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба областного управления МВД.