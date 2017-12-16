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16декабря
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сегодня, 16:28 8

В Циолковском у заснувшего мужчины украли карту и сняли с нее 50 тысяч

В Циолковском жителя Хабаровского края обокрал житель Белогорска. Оба мужчины находились в гостях. Когда хабаровский гость заснул, второй забрал у него банковскую карту, которую хабаровчанин с пин-кодом хранил в паспорте. В итоге пострадавший потерял 50 тысяч рублей.

В ОМВД России по ЗАТО Циолковский обратился житель Хабаровского края 1962 года рождения. Мужчина рассказал, что у него пропала банковская карта и денежные средства со счета.

Пполиция Циолковского установила, что потерпевший 1962 года рождения находился в гостях у знакомого. Здесь же были и двое других граждан 1989 и 1994 годов рождения. Мужчина уснул, позже он заметил, что у него пропала карта, а с нее исчезли 50 тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался один из гостей – житель Белогорска 1994 года рождения. Пока потерпевший спал, молодой человек похитил его банковскую карту. Узнав пин-код, злоумышленник снял наличность со счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Temonchik1985

    Temonchik1985
    1 час назад

    3.2

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я вообще на карте пин-код гвоздём нацарапал. А вдруг забуду? Пин-код-то сложный - 1234.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    опять Белогорск

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Братеев

    опять Белогорск



    Думаешь, партизанский отряд Труша действует?



  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Tуман --Мелюкова однако-денег не хватает на ФОК

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

    Братеев

    Tуман --Мелюкова однако-денег не хватает на ФОК



    Не, Мелюкову партия денег даст. По любому, Труш.



  • tankist btb

    tankist btb
    17 минут назад

    что сказать нужно было и клячи от квартиры где деньги лежат отдать

  • Victrix

    Victrix
    15 минут назад

    – Twenty three, – наконец проговорил он, что должно было означать: «Черт возьми меня с моими потрохами».

    (с)

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