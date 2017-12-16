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сегодня, 15:10 0

В амурском поселке Дим дотла сгорел дом, в котором жили две сестры и ребенок

В амурском поселке Дим дотла сгорел дом, в котором жили две сестры и ребенок
Фото: iaropolch.ru

В субботу, 16 декабря, в поселке Дим Михайловского района возник пожар в двухквартирном жилом деревянном доме. Здание сгорело полностью. Без жилья и личных вещей оказались две сестры, жившие в нем и 11-летний сын одной из них.

Татьяна Лукашова и Екатерина Тутаринова работают учителями. Когда возник пожар, они были на работе. «Сгорел целиком – пепелище осталось, – рассказала Татьяна Лукашова. – Пожарные ходят, ворошат, угли снова разгораются».

Сейчас пострадавшие семьи поселились у родственников. Им нужна помощь: женская одежда 40–42 размеров, одежда на мальчика ростом около 140 сантиметров.

Связаться с Татьяной Лукашовой можно по телефону 8 924-678-22-16.

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#пожары #происшествия

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