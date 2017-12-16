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16декабря
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сегодня, 14:24 5

Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
Фото: ria.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С 1 января МРОТ увеличится до 9 489 рублей — это 85 % от прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года, сообщает РИА–Новости.

С 2019 года МРОТ всегда будет равен размеру прожиточного минимума на II квартал года.

Сейчас МРОТ составляет 7 800 рублей. Прожиточный минимум в III квартале установили на уровне 10 328 рублей. Во II квартале он был на рубль больше.

Повышение МРОТ до прожиточного минимума потребует 60 миллиардов рублей.

Эксперты считают, что повышение МРОТ может частично решить проблему с работающими бедными. Однако есть риск того, что работодатели станут переходить к «серым» схемам ведения бизнеса, а в стране начнут расти цены.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.

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#российская власть #соцзащита #экономика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    не ну ты поглянь, прям жизнь налаживается! Но почему только сейчас дружно приняли? А чего ждали 8 лет?

    Сергей Иванов (ЛДПР) напомнил, что в 2010 году ЛДПР вносила законопроект с предложением повысить МРОТ до 96% от прожиточного минимума, но он был отвергнут думским большинством, а в заключении правительства, подписанном тогдашним главой аппарата правительства Вячеславом Володиным, утверждалось, что «значительное повышение МРОТ в условиях восстановления экономики может иметь ряд негативных последствий — рост задолженности по зарплате, увеличение численности безработных, расширение теневой занятости и сокрытие зарплаты». «Нефть тогда стоила 114 долларов за баррель», — уточнил депутат. Г-н Тарасенко ("Единая Россия") попытался ответить на «сложный», по его словам, вопрос о том, почему в 2010 году было нельзя, а сейчас, в куда более сложных условиях, можно: «Наверное, потому что реальные возможности бизнеса были меньше…»

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    Перед выборами понеслось и 10 тысяч на ребёнка и МРОТ и посадки и победа в Сирии. а по факту король то голый

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Никогда 85% нельзя называть 100%. Нет повышения МРОТ до прожиточного минимума, так как это опять "отложенный процесс".

  • full

    full
    51 минута назад

    Тут ещё кто нибудь из этих господ должен бы пожить хотя бы с годик на этот прожиточный минимум. А то словами кидаются, а смысла за ними ноль.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    46 минут назад

    "...Мы видим, что защиты трудящихся не существует даже в теории по тому, что сейчас трудящимся приходится даже бороться за право быть эксплуатируемыми. ..Мы влетели в Марксово время опять, но на другом витке исторической спирали. Пора осваивать классиков" /М.Делягин/

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