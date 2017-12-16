Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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С 2019 года МРОТ всегда будет равен размеру прожиточного минимума на II квартал года.

Сейчас МРОТ составляет 7 800 рублей. Прожиточный минимум в III квартале установили на уровне 10 328 рублей. Во II квартале он был на рубль больше.

Повышение МРОТ до прожиточного минимума потребует 60 миллиардов рублей.

Эксперты считают, что повышение МРОТ может частично решить проблему с работающими бедными. Однако есть риск того, что работодатели станут переходить к «серым» схемам ведения бизнеса, а в стране начнут расти цены.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.