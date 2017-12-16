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В некоторых районах Приамурья морозный туман: прогноз погоды на 17 декабря

В некоторых районах Приамурья морозный туман: прогноз погоды на 17 декабря
Фото: www.fotokonkurs.ru

Небольшая облачность, без осадков – такой прогноз погоды на воскресенье, 17 декабря, дает Амурский гидрометцентр. В отдельных районах утром ожидается морозный туман. Ночью подует западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, днем в южных районах он усилится до 4–9 метров в секунду.

В южных районах Приамурья температура ночью составит 25–30 градусов мороза, местами – до минус 35. Днем будет минус 16-21 градус. На севере области температура ночью опустится до минус 39. Днем уличные термометры покажут 16–21 градус, местами – до 30 градусов со знаком минус.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Ночью подует западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, днем – юго-западный 4-9 метра в секунду. Температура ночью составит 25-27, днем – 16-18 градусов ниже нуля.

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