В Приамурье завершили капремонт еще двух многоквартирных домов

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В начале декабря 2017 года завершен капитальный ремонт в семи многоквартирных домах Амурской области: в Ивановке, Среднебелой, Возжаевке, Тынде и Благовещенске. Два из них уже ввели в эксплуатацию.

В селе Ивановка Ивановского района в доме № 35 по улице Строительная выполнен капремонт внутридомовых инженерных сетей. В селе Среднебелая на улице Лазо в доме № 77 завершен ремонт крыши. Дома уже введены в эксплуатацию.

В Тынде в двух домах – № 24 на улице Октябрьская и № 18 на улице Спортивная – произведен ремонт лифтов. В Благовещенске отремонтированы крыши в доме № 246Б на улице Зейская, в доме № 58 на улице Амурская. Также отремонтировали крышу и в селе Возжаевка в ДОС № 64. На данный момент в этих домах приемочная комиссия оценивает качество выполненных работ, после чего объекты будут введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба областного минтранса.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Амурской области продолжается. Хочу отметить, что все вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта в МКД можно задать специалистам абонентского отдела Фонда по телефонам: 8 (4162) 77-65-10, 8 (4162) 77-65-12. Также подробная информация размещена на официальном сайте http://www.fkramur.ru», – рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Амурской области Сергей Батурин.