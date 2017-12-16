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Дом культуры Благовещенска начал серию предновогодних мероприятий

Дом культуры Благовещенска начал серию предновогодних мероприятий

С детского новогоднего концерта по мотивам сказки «Дед Мороз и лето» Городской дом культуры начал череду праздничных мероприятий, которые продлятся до самого Нового года. А в январе – с 3 по 7 – в ГДК запланирована экскурсионная программа «Три богатыря – Оружейная», а 7 января в 14 часов начнется рождественский бал «У военного губернатора».

В сказке-концерте выступили творческие коллективы городского дома культуры: студия современного эстрадного танца «Эксклюзив», ансамбль спортивного бального танца «Аист», цирковая студия «Арлекино», солисты эстрадно-джазовой студии при оркестре «AmurJazzBand», вокальный ансамбль «Лакомка», образцовая театральная студия «Этюд», образцовый вокальный ансамбль «Карамелька», образцовая вокальная группа «Дети солнца» и ансамбль танца «Триумф».

«Я занимаюсь в театральной студии «Этюд» два месяца. Играю кошку и ребёнка, обе роли мне кажутся легкими. Текст учить было непросто, но я выучила. Потому, что это было интересно – Новый год же скоро, праздник хочется подарить зрителям», – рассказала 7-летняя Милана Бабенко.

Для концерта изготовили специальные декорации – в этом году Городской дом культуры впервые провел театрализованное представление на новой площадке.

«На сцене побывало около 70 человек. Зал ГДК, конечно, не смог бы вместить всех артистов, поэтому учреждение и решило сменить концертную площадку. Это интересный опыт», – рассказала режиссер ГДК Олеся Семёнова.

Подробнее о концерте и всей предновогодней праздничной программе можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #отдых #праздники

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