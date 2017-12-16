В Мазановском районе открыта ледовая переправа

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В пятницу, 15 декабря, в Мазановском районе официально открылась ледовая переправа на реке Селемдже. Переезд работает в на автодороге Введеновка-Февральск-Экимчан и подъезд к поселку Ивановский. Это уже третья ледовая переправа в Приамурье.

Она соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует акт технического освидетельствования переправы на льду, составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор государственной инспекции по маломерным судам.

Это уже третья ледовая переправа, открытая в области нынешней зимой. Первая была открыта 29 ноября в Селемджинском районе через реку Селемджа – переправа соединила поселки Коболдо и Огоджа. Вторая переправа была открыта 5 декабря, в районе 72-го километра трассы поселок Юбилейный – поселок Октябрьский Зейского района на реке Деп.

В Приамурье планируется открыть еще шесть ледовых переправ и одно место массового выхода людей на лед на Бурейском водохранилище в поселке Талакан. На Амуре планируется открытие международной грузопассажирской переправы между Поярково и Сюньке (КНР), сообащает пресс-служба областного управления МЧС.