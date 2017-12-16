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сегодня, 10:41 0

ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге, запланированные на 16 декабря

ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге, запланированные на 16 декабря
Фото: www.rosbalt.ru

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали участников законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает «Росбалт». Злоумышленники собирались устроить несколько терактов в субботу, 16 декабря.

В частности, планировался самоподрыв смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы бомб в местах массового нахождения людей.

В ходе спецоперации 13—14 декабря задержаны семь членов ячейки. У них изъята взрывчатка, оружие, боеприпасы и экстремистская литература. Руководство ячейкой осуществлялось главарями террористической организации из-за рубежа посредством мессенджера Telegram.

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#криминал #происшествия

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