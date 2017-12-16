Жителей Приамурья и экс-чиновника мэрии Благовещенска обвиняют в мошенничестве

Восемь жителей Приамурья обвиняются в мошенничестве при получении выплат. Общая сумма ущерба от их действий составила около пяти миллионов рублей. Одним из сообщников был чиновник администрации Благовещенска.

В ходе предварительного расследования установлено, что жительница Белогорска предложила знакомому – на тот момент работнику администрации Благовещенска – получать субсидии на оказание финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей за якобы понесенные ими затраты во время деятельности. Например, строительства, авторемонта, производства мучных изделий и так далее.

Согласно плану, женщина находила индивидуальных предпринимателей, предлагала вступить в сговор для получения незаконных денежных выплат. В дальнейшем составлялись фиктивные документы о якобы приобретении данными гражданами оборудования для своего бизнеса, которые передавались сообщнику обвиняемой.

Его роль заключалась в том, чтобы убедить специальную комиссию в администрации Благовещенска принять положительное решение на запрос данных индивидуальных предпринимателей о получении ими субсидии на оказание финансовой помощи.

Следователи установили причастность данных граждан к совершению девяти эпизодов противоправной деятельности. Их выявили в ходе оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.

Следователи провели обыски на работе и по месту жительства обвиняемых, изъяли документы, после чего назначили почерковедческие экспертизы, наложили аресты на недвижимость и банковские счета главной фигурантки и ее основного сообщника. Они установили, что обвиняемая действовала в составе организованной группы с экс-работником администрации Благовещенска, а также с шестью индивидуальными предпринимателями.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.