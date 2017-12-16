Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:45 2

Жителей Приамурья и экс-чиновника мэрии Благовещенска обвиняют в мошенничестве

Жителей Приамурья и экс-чиновника мэрии Благовещенска обвиняют в мошенничестве

Восемь жителей Приамурья обвиняются в мошенничестве при получении выплат. Общая сумма ущерба от их действий составила около пяти миллионов рублей. Одним из сообщников был чиновник администрации Благовещенска.

В ходе предварительного расследования установлено, что жительница Белогорска предложила знакомому – на тот момент работнику администрации Благовещенска – получать субсидии на оказание финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей за якобы понесенные ими затраты во время деятельности. Например, строительства, авторемонта, производства мучных изделий и так далее.

Согласно плану, женщина находила индивидуальных предпринимателей, предлагала вступить в сговор для получения незаконных денежных выплат. В дальнейшем составлялись фиктивные документы о якобы приобретении данными гражданами оборудования для своего бизнеса, которые передавались сообщнику обвиняемой.

Его роль заключалась в том, чтобы убедить специальную комиссию в администрации Благовещенска принять положительное решение на запрос данных индивидуальных предпринимателей о получении ими субсидии на оказание финансовой помощи.

Следователи установили причастность данных граждан к совершению девяти эпизодов противоправной деятельности. Их выявили в ходе оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.

Следователи провели обыски на работе и по месту жительства обвиняемых, изъяли документы, после чего назначили почерковедческие экспертизы, наложили аресты на недвижимость и банковские счета главной фигурантки и ее основного сообщника. Они установили, что обвиняемая действовала в составе организованной группы с экс-работником администрации Благовещенска, а также с шестью индивидуальными предпринимателями.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 1923

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 часа назад

    Тоже мне новость . Я уже сколько говорю о благовещенском районе , вернее о её администрации о краже леса, земель и кругом тишина. Сейчас дадут на откуп несколько негодяев на предвыборную гонку и потом заглохнут.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 часа назад

    Навальный им в печень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге, запланированные на 16 декабря
Происшествия 11

В Благовещенске мошенники заманивают пенсионеров за выплатами в заброшенный дом
Происшествия 4

Пропавшая пациентка Усть-Ивановской психиатрической больницы нашлась

Происшествия 3

Из-за порыва водопровода в Благовещенске перекрыли улицу Пионерскую