Медведев поручил правительству заняться реконструкцией аэропорта в Благовещенске

До 1 июля 2018 года три федеральных министерства – Минтранс, Минэкономразвития и Минфин – должны ускорить реконструкцию Благовещенского аэропорта. Задача – обеспечить техническую возможность для выполнения рейсов «Аэрофлота». Такое поручение дал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Чрезвычайно важное значение для доступности Дальнего Востока имеет плоский тариф, установленный компанией "Аэрофлот". Сегодня во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский можно туда и обратно слетать за 23 тысячи рублей. Такую же возможность должны получить жители Амурской области. Сейчас сделать это невозможно. Инфраструктура амурского аэропорта не может принимать самолеты "Аэрофлота". Мы неоднократно обращались в Минтранс и Росавиацию с вопросом о реконструкции аэропорта Игнатьево. Надеемся, что она начнется в 2008 году», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одной из ключевых тем повестки заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, а также прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.