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Медведев поручил правительству заняться реконструкцией аэропорта в Благовещенске

Медведев поручил правительству заняться реконструкцией аэропорта в Благовещенске

До 1 июля 2018 года три федеральных министерства – Минтранс, Минэкономразвития и Минфин – должны ускорить реконструкцию Благовещенского аэропорта. Задача – обеспечить техническую возможность для выполнения рейсов «Аэрофлота». Такое поручение дал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Чрезвычайно важное значение для доступности Дальнего Востока имеет плоский тариф, установленный компанией "Аэрофлот". Сегодня во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский можно туда и обратно слетать за 23 тысячи рублей. Такую же возможность должны получить жители Амурской области. Сейчас сделать это невозможно. Инфраструктура амурского аэропорта не может принимать самолеты "Аэрофлота". Мы неоднократно обращались в Минтранс и Росавиацию с вопросом о реконструкции аэропорта Игнатьево. Надеемся, что она начнется в 2008 году», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одной из ключевых тем повестки заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, а также прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Просмотров всего: 975

#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    "обеспечить техническую возможность для выполнения рейсов «Аэрофлота». " И как это понимать, как строительство новой полосы?

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    Мы неоднократно обращались в Минтранс и Росавиацию с вопросом о реконструкции аэропорта Игнатьево. Надеемся, что она начнется в 2008

    надейтесь и ждите

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Такой лакомый кусочек как авиапассажиры Благовещенска проплывает мимо рук аэрофлотовских топов (где, как говорят в народе, родня Медведова).

    Такой лакомый кусочек как строительство аэропорта никак не доплывет до Росавиации (где, как говорят в народе, другая родня Медведова), которая будет контролировать строительство, выбирать подрядчиков и т.п.

    Ну, конеш, только о народе и думают. Охотно верю.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    ay

    Такой лакомый кусочек как авиапассажиры Благовещенска проплывает мимо рук аэрофлотовских топов (где, как говорят в народе, родня Медведова).

    Такой лакомый кусочек как строительство аэропорта никак не доплывет до Росавиации (где, как говорят в народе, другая родня Медведова), которая будет контролировать строительство, выбирать подрядчиков и т.п.

    Ну, конеш, только о народе и думают. Охотно верю.



    Правильно! Закрыть нафиг аэропорт ваще. Нечего обогащаться как в нороте говорят родственникам

    Зы: прям как вна. Назло маме уши отморожу. Перекроем транзит грузов, нефиг москалям обогащаться, и пох что сами бабла лишимся. Взорвем опоры, нефиг русский Крым светом обеспечивать, и пофиг, что сами бабла лишимся

    Внатуре, один в один просто

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Гыга

    ay

    Такой лакомый кусочек как авиапассажиры Благовещенска проплывает мимо рук аэрофлотовских топов (где, как говорят в народе, родня Медведова).

    Такой лакомый кусочек как строительство аэропорта никак не доплывет до Росавиации (где, как говорят в народе, другая родня Медведова), которая будет контролировать строительство, выбирать подрядчиков и т.п.

    Ну, конеш, только о народе и думают. Охотно верю.



    Правильно! Закрыть нафиг аэропорт ваще. Нечего обогащаться как в нороте говорят родственникам



    Неправильно. Правильно - аэропорт строить, но сперва выпнуть "редьку", "гламурного", да и "стулогрейку" (цит.Гыга) тоже.

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    ay

    Гыга

    ay

    Такой лакомый кусочек как авиапассажиры Благовещенска проплывает мимо рук аэрофлотовских топов (где, как говорят в народе, родня Медведова).

    Такой лакомый кусочек как строительство аэропорта никак не доплывет до Росавиации (где, как говорят в народе, другая родня Медведова), которая будет контролировать строительство, выбирать подрядчиков и т.п.

    Ну, конеш, только о народе и думают. Охотно верю.



    Правильно! Закрыть нафиг аэропорт ваще. Нечего обогащаться как в нороте говорят родственникам



    Неправильно. Правильно - аэропорт строить, но сперва выпнуть "редьку", "гламурного", да и "стулогрейку" (цит.Гыга) тоже.



    Ага. А строить ты будешь? Мне лично, если я вдруг нанимаю кого-то чтоб мне построили что-то, глубоко фиолетово, что этот строитель мне не нравится почему-то как человек, главное что он умеет это делать. Тем более меня мало интересует что в нароте говорят о том, чей он родственник. Я его нанимаю и позволяю ему обогатиться на моей оплате его труда. Даже если он родственник моего личного врага. Логично? Вполне. И я имею то, что мне надо, и он получил оплату за свой труд.

    Зы насчет "выпнуть". Опять-же отсылка к нашим ну очень умным небратьям. Выпнули они Януковича. И чо? По устроенному (по собственной глупости) в эфире одного из телеканалов опросу, 80% пожелавших принять в нем участие, сказали что надо вернуть Януковоща обратно. Ага. Настроили сами, без вора Януковоща. Так, что готовы теперь на коленях просить "вернись". А как орали то, как орали "панду геть"

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