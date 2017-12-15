В Ивановке сиротам и переселенцам выделили заплесневевшие квартиры

Жители села Ивановка недовольны новыми квартирами. Переселенцы из аварийного жилья и сироты получили их от государства. Последние полгода хозяева нескольких квартир борются с плесенью на стенах. Но застройщик не спешит им на помощь, хотя новостройка еще находится на гарантийном обслуживании.

85-летняя Антонина Шестопал – беженка из Украины. Крышу над головой ей предоставила сельская администрация. Но комната в двухэтажной новостройке встретила холодом и сыростью, говорит пенсионерка.

«Углы были сильно мокрые. Я купила сушилку, высушила их. А сейчас окно, там щель на палец, наверное. Я тряпки положила, закрыла его. Пока так», – поделилась жительница дома № 1А по улице Молодёжной села Ивановка Антонина Шестопал.

Новостройку сдали в эксплуатацию в октябре прошлого года. Первые новосёлы заехали в марте. Из 30 квартир 19 сельская администрация приобрела для переселенцев из аварийного жилья. Но и они оказались заложниками ситуации.

Елена Сергеева – инвалид, сама не ходит. Переехала в новостройку с мужем и ребёнком из старого общежития. Их новая квартира тоже оказалась с сюрпризом.

«Какие-то мужики приходили, ободрали обои, заново заклеили и всё. Больше ничего не делали. Она заново лезет», – пожаловалась женщина.

Исправлять ситуацию приходили представители компании-застройщика. Их пригласили сельские власти, куда за помощью обратились местные жители. В другой квартире подрядчики после жалоб жильцов установили дополнительные батареи. А вот семья Маркович продолжает бороться с сыростью при помощи тепловой пушки и специального средства, которое выделила компания застройщик.

«Пошла у нас плесень по стенам. Было тяжело дышать. Мы тут всё пообрывали. Оно тут всё черное было, заплесневело. Мы стали плесень обрабатывать, и вот за четыре обработки плесень дальше не идёт. Стоит на месте пока», – рассказала местная жительница Светлана Маркович.

Но грибок все равно разъедает одежду и мебель, рассказывают хозяева.

«К нам обратилась старшая дома с тем, что в трёх квартирах есть сырость. Я туда выехала с комиссией. Мы провели обследование, составили акты. В проблемной квартире Сергеевых, там, где находилась сырость над окном, люди не проветривают никогда. Я уговорила подрядчика, он всё устранил. Мы сделали фотографии до и после, проблем там никаких нет», – сообщила глава администрации Ивановского сельсовета Валентина Ольшевская.

Проблемную новостройку построили на участке, который сельская администрация сдала застройщику в аренду. Квартиры для переселенцев выкупили на средства федерального и областного бюджетов. Пять квартир в этом доме от государства получили сироты. Семья Кушнаревых попала в эту категорию, прождав положенные по закону квадраты 5 лет. Добиваться их пришлось через суд, вспоминают хозяева. На этом беды Кушнарёвых не закончились.

«Ребёнок у нас маленький, он живет у бабушки, потому что здесь нас начинает кашлять, задыхаться от сырости, от плесени. Застройщик сказал: было сыро, но мы вынуждены были клеить здесь обои, потому что надо было переселять сюда людей», – рассказала еще одна жительница дома № 1А по улице Молодёжной Александра Кушнарёва.

Дома до трёх этажей, по закону, сдают в эксплуатацию без проверки Госстройнадзора. Тем не менее новостройка ещё 5 лет находится на гарантии, поэтому проблемы в ней должен устранять застройщик.

«Сдавали дом ровно год назад. Видимо, из-за дождливого лета он не просох. Там над вытяжками много влаги, большой налёт. То есть это первый признак того, что влага выходит из дома. Если будут там проблемы, то мы их будем решать, но я полагаю, что просто здание ещё не просохло в летний период», – прокомментировал подрядчик Виталий Вац.

Подрядчик пообещал выехать на место в ближайшие дни. И объяснил, что проблема еще и в том, что жильцы не проветривают свои квартиры и не открывают окна на цокольном техэтаже. Но сырость и плесень появляются, скорее всего, по другой причине, считают специалисты.

«Скорее всего, здесь нарушение технологии, желание сэкономить на стройматериалах. Поэтому здесь нужно будет в ходе судебного процесса ознакамливаться с проектно-сметной документацией и искать причины, почему это произошло», – отметил юрист Игорь Волобуев.

Людям предлагают провести независимую экспертизу. По её результатам жильцы смогут подать в суд на того, с кем заключали договор на заселение в это жильё. Если проблемы устранимы, то их за свой счет исправит подрядная организация. Если нет, то переселенцам и сиротам, по закону, должны предоставить другое жильё. Первым делом жильцы собрались записаться на приём к губернатору, а уже затем отстаивать свои права в суде.