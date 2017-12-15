Амурским предпринимателям рассказали, как заработать на газоперерабатывающем заводе

Предпринимателям Амурской области предлагают развивать бизнес, сотрудничая с Амурским газоперерабатывающим заводом. Необходимо ремонтировать служебные квартиры сотрудников в Свободном, а также обеспечивать обедами рабочих на самой масштабной стройке страны. И это только часть нужд. Чтобы наладить диалог между газовиками и предпринимателями, им устроили бизнес-миссию в Свободный.

Амурским предпринимателям показали, на каких площадях они могут открыть свое дело. Администрация Свободного может предоставить бизнесменам 10 муниципальных помещений и примерно столько же частных. Зданиям нужен ремонт, поэтому арендная плата будет снижена. Кроме того, бизнесменам показали, где построят жилой микрорайон для сотрудников Амурского ГПЗ.

«Здесь планируется постройка жилого поселка со всей инфраструктурой, объектами бытового обслуживания. Будет строительство детского сада, больницы, а также школы на 900 мест. Предпринимателям нужно подать заявку, рассказать о своем бизнес-проекте, бизнес план предоставить», – рассказала начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Свободного Елена Денисенко.

В поселке будут жить пять тысяч человек. Всего же за счет грандиозной стройки к 2025 году население Свободного должно увеличиться с 54 до 64 тысяч. А это хорошая возможность для местного бизнеса, считают в амурском правительстве. В следующем году на развитие предпринимательства направят 140 миллионов рублей.

«Сегодня город Свободный – это город прежде всего президентского внимания. Отдельно программа развития Свободного принята правительством Российской Федерации. Соответственно, особое внимание уделяется ему. При этом мы понимаем, что сфера торговли и сфера услуг – они тоже должны развиваться. потому что сюда заезжает большое количество специалистов. Это новые жители города, которым потребуются новые услуги, которые привыкли к несколько иному уровню сервиса», – отметил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко.

Сейчас свой бизнес связали со стройкой ГПЗ около 50 амурских компаний. Они обеспечивают вахтовый городок и офисы мебелью, бытовой техникой. И это малая часть нужд газовиков. На встрече с амурскими предпринимателями они четко выразили свои пожелания. Их сотрудникам понадобятся образовательные услуги, детские сады, медучреждения, спортивные секции, развлекательные центры, кафе – при условии, что амурчане не взвинтят цены.

«На технику бытовую – телевизоры, холодильники, микроволновки, стиральные машинки – завелись три предприятия. Одно из них из Западной Сибири, два – из вашей Амурской области. Причем из Амурской области дали цену в два раза больше, а из Западной Сибири готовы были все привезти, поставить, смонтировать – и все это дешевле. У меня вопрос – почему?» – сказала руководитель направления (компания «НИПИГАЗ») Оксана Князева-Богданова.

Если амурский бизнес будет раздумывать, к стройке привлекут западные компании и федеральные сети, отметили газовики. Пока же фору дают амурчанам. Тем более работа есть – по-прежнему нужно ремонтировать и меблировать квартиры для новых специалистов, кормить сотрудников. Некоторые бизнесмены прямо на встрече получили деловые предложения от «НИПИГАЗА».

«Изначально были ожидания, что будут какие-то общие фразы. Но тут пришла Оксана Анатольевна с запросами, что необходимо сделать прямо сейчас. При чем порадовало, что акцент был сделан на выбор амурских предпринимателей. Наш бизнес может стать сильнее. А то, что задавят – ну, уходят, наверное, слабые, уходят негибкие, те, кто любит жаловаться», – поделился предприниматель Дмитрий Бимурзаев.

Сейчас на стройке Амурского ГПЗ заняты более трех тысяч человек. В следующем году численность персонала должна увеличиться до 18 тысяч. А пик ожидают в 2019 году, когда на стройке будут трудиться 20 тысяч человек. Сейчас у предпринимателей есть время подумать – главное, чтобы конкуренты не опередили.