Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:51 1

В Благовещенске выпустили игру о городе «Краеведение на ладошке»

В Благовещенске выпустили игру о городе «Краеведение на ладошке»

В библиотеке имени Бориса Машука презентовали игру-бродилку под названием «Краеведение на ладошке». На ее создание ушел почти год. Воплотить проект в жизнь удалось благодаря гранту в сфере культуры и искусства в размере 140 тысяч рублей.

Играя в эту игру, благовещенцы смогут подробнее узнать о достопримечательностях города, архитектурных строениях, памятниках и жителях.

В комплект входит пять карт с заданиями в разных исторических частях города. В каждой брошюре по 14 вопросов. Например: как назывался городской парк, как в народе звали продавщицу мороженого, чем занимался француз Евгений Нино в Благовещенске.

Каждый элемент на картах вырисовывали вручную благовещенские преподаватели. Всего издано 25 экземпляров игры. Их распределят по 12 муниципальным библиотекам города. Проверить свои знания может каждый. Игру разрешат взять домой, но с возвратом.

Просмотров всего: 78

#жизнь #история #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Формат

    Формат
    34 минуты назад

    Замечательная новость!Поздравляю!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 6

Амурским предпринимателям рассказали, как заработать на газоперерабатывающем заводе
Общество

Активисты установят селфи-поинт «Я люблю Благовещенск»

Общество

Кай Метов, фабрика Деда Мороза и много спорта: выходные в Благовещенске
Общество 12

В центре Благовещенска 31 декабря запретят продавать алкоголь