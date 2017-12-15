В Благовещенске выпустили игру о городе «Краеведение на ладошке»

В библиотеке имени Бориса Машука презентовали игру-бродилку под названием «Краеведение на ладошке». На ее создание ушел почти год. Воплотить проект в жизнь удалось благодаря гранту в сфере культуры и искусства в размере 140 тысяч рублей.

Играя в эту игру, благовещенцы смогут подробнее узнать о достопримечательностях города, архитектурных строениях, памятниках и жителях.

В комплект входит пять карт с заданиями в разных исторических частях города. В каждой брошюре по 14 вопросов. Например: как назывался городской парк, как в народе звали продавщицу мороженого, чем занимался француз Евгений Нино в Благовещенске.

Каждый элемент на картах вырисовывали вручную благовещенские преподаватели. Всего издано 25 экземпляров игры. Их распределят по 12 муниципальным библиотекам города. Проверить свои знания может каждый. Игру разрешат взять домой, но с возвратом.