Активисты установят селфи-поинт «Я люблю Благовещенск»

Новый арт-объект с признанием в любви к Благовещенску появится на территории ОКЦ. Такой подарок горожанам к Новому году решило сделать общество молодых предпринимателей. Сооружение будет высотой почти в 2,5 метра, вес составит около 100 килограммов.

За основу взяли подобные монументы в других городах. Такие арт-объекты есть уже в Свободном, Тынде и Циолковском.

«Труд очень кропотливый, потому что много ювелирных дел. Буквы не очень больших размеров, и есть ряд сложностей, чтобы их стыковать и чтобы это всё выглядело логично. Технологические моменты. По сроку это около недели занимает – это и изготовление, и установка», – сказал участник инициативной группы Дмитрий Юрченко.

Создают проект на народные деньги. Сделать свой вклад может каждый. Всего планируют потратить более 120 тысяч рублей, часть средств уже собрали. Открытие запланировано на 20 декабря.

«Идея была как во многих городах – красное сердце, белая галочка. Устоявшейся в России вид. Смотрели и зарубежные надписи I love. Но решили всё-таки на русском, мы ведь в России живём. Там будут три винтовые сваи, трёхметровые. Его не то что унести, но даже пошатнуть будет крайне сложно», – рассказал организатор проекта Евгений Иванов.