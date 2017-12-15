За ссылки на сайты нежелательных организаций Роскомнадзор будет блокировать СМИ

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«Наличие на интернет-сайте сетевого издания гиперссылки на материал с противоправным контентом расценивается Роскомнадзором, как способ распространения данного контента в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста», – поясняется на сайте Роскомнадзора.

В прошлом уведомлении отмечалось, что Роскомнадзор будет блокировать доступ к сетевым изданиям, на которых распространяются информационные материалы, то теперь четко прописано, что речь идет в том числе о гиперссылках на сайты, внесенные в список нежелательных.

Закон о нежелательных организациях в России президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2015 года. «Нежелательной» признается организация, которая представляет угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности. Деятельность таких организаций на территории РФ запрещена, за сотрудничество с ними полагаются штрафы и тюремные сроки.

Список нежелательных организаций на территории РФ

1. Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy).

2. Институт «Открытое общество Фонд содействия» (OSI Assistance Foundation).

3. Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation).

4. Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию.

5. Национальный демократический институт международных отношений.

6. MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, Inc.

7. Корпорация «Международный республиканский институт».

8. Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия»).

9. OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия»).

10. Institute of Modern Russia, Inc (Институт современной России).

11. The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества).