Кай Метов, фабрика Деда Мороза и много спорта: выходные в Благовещенске

Фото: www.crocus-hall.ru

В этот уикенд в Благовещенск приедет певец Кай Метов. Он выступит на праздновании дня рождения ТРЦ «Острова». Также в городе откроется «Фабрика Дедушки Мороза» и пройдут несколько мастер-классов. В областном центре Приамурья состоятся и различные спортивные мероприятия.

Суббота, 16 декабря

В 10:00 начнется чемпионат ОФСГ по футзалу среди глухонемых мужчин. Это будет первая Лига зоны Дальний Восток. Место проведения – спорткомплекс «Юность».

Дом ремесел приглашает на два мастер-класса – в технике бисероплетение и по керамике. Начало в 10:15. Необходима предварительная запись.

Также в Доме ремесел в этот день откроется «Фабрика Дедушки Мороза». Всех желающих научат делать новогодние игрушки своими руками. В программе также экскурсия по фабрике, игры.

С 11:00 до 19:00 в ДК Профсоюзов будет работать новогодняя выставка-ярмарка «Предновогодний бум».

В областную детскую библиотеку в 13:30 приглашает студия «УхТы!шкины затеи». Здесь проведут для мальчишек и девчонок от 5 до 9 лет интерактивную экскурсию в музей занимательных наук «ЭкспериментУМ».

В Амурской областной научной библиотеке организуют лекцию «Японские новогодние традиции» и мастер-класс по изготовлению кадомацу – новогоднего украшения из Японии. Начало в 15:00. Вход свободный.

Клуб «Племя Совы» и театр огня «Одержимые» приглашают всех желающих в АОДНТ на открытое занятие по стрельбе из лука. Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00.

В 18:00 в зале Амурской областной филармонии начнется юбилейный концерт оркестра Amur Jazz Band.

Также в 18:00 в областном краеведческом музее состоится концерт «Новогоднее настроение» с участием танцевальной группы «Татьяна» и солистов Ольги Меланич, Валентины Щебеньковой, Нины Крыловой и Любови Наконечной.

Театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Брачный договор».

16 декабря ТРЦ «Острова» отпразднует первый юбилей. Посетителей ждут скидки, розыгрыши, подарки. С 14:00 начнут работать промозоны, а в 19:00 в Grand Arena Ostrova начнется концерт Кая Метова с проведением главного розыгрыша.

Воскресенье, 17 декабря

В 10:00 в зале «Атлет» начнутся соревнования по функциональному многоборью Blg student challenge 2017.

В малом зале ОКЦ состоятся соревнования по общей физической подготовке «Посвящение в гимнастки». Начало в 10:00.

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:15. Необходима предварительная запись.

В спортивном зале АГМА пройдет первенство города по гиревому спорту среди юниоров. В мероприятии примут участие около 60 спортсменов из Завитинска и Благовещенска. Начало соревнований и парад открытия в 11:00.

Также в 11:00 состоятся классификационные соревнования по художественной гимнастике «Новогоднее конфетти». Место проведения – спорткомплекс «Юность».

В 11:00 в Амурской областной детской библиотеке организуют презентацию новой книги Людмилы Семёновны Мерзляковой «Большие лесные новости».

В 12:00 библиотека приглашает детей и взрослых на мастер-класс «Украшаем ёлку» по изготовлению народной обереговой куклы «Снегурочка».

В культурном центре «Подвал-04» краеведческого музея пройдет лекция «Постимпрессионизм». Лекцию читает искусствовед и художник из Санкт-Петербурга Анастасия Черепанова. Начало в 14:00.

В 18:00 в театре драмы покажут комедию в двух действиях «Палата бизнес-класса».

Суббота и воскресенье, 16 и 17 декабря

16 и 17 декабря в Благовещенске пройдет открытый кубок города по кикбоксингу. В мероприятии примут участие около 100 человек из областного центра, Райчихинска, Свободного, а также спортсмены из Благовещенского и Тамбовского районов. 16 декабря мероприятие пройдет в Амурском кадетском корпусе, начало соревнований в 10:00 (дисциплина «татами»). 17 декабря мероприятие пройдет на втором этаже ТРЦ «Острова» в районе Эйфелевой башни, начало в 14:00 (ринговый раздел).

Также в городе будет проходить открытый чемпионат и первенство Амурской области по киокусинкай карате. Мероприятие состоится в спортивном комплексе АмГУ. В программе соревнований: ката, кумите (поединки) спортсменов от 8 лет и старше по весовым категориям, показательные выступления спортсменов федерации киокусинкай карате, кудо, каченуке и К-1, а также рейтинговый поединок по «Киокушин Профи». В мероприятии примут участие около 400 человек из Хабаровского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия) и спортсмены из Амурской области.