В Благовещенске мошенники заманивают пенсионеров за выплатами в заброшенный дом

Фото: пресс-служба отделения ПФР

Амурские пенсионеры начали получать голосовые сообщения о выплате в 5 000 рублей. Анонимный женский голос призывает их написать заявление на выплату. Причем указывается адрес в отдаленном районе Благовещенска – Астрахановке, где расположен нежилой частный дом.

«Всем пенсионерам! Разовая выплата, которая была в прошлом году – 5 000 рублей – теперь носит только заявительный характер. Если не написал заявление, этой выплаты произведено не будет. Заявление пишем на Пограничной, 33. Нужны документы: паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение и реквизиты счета, куда перечислять средства. До 20 числа нужно подать заявление. Разошлите всем знакомым пенсионерам. Знают очень мало людей, не успеют подать» – заявлено в голосовом сообщении.

Получатели сообщения обратились в амурское отделение Пенсионного фонда. Сотрудники выехали по адресу и обнаружили заброшенный деревянный дом с заколоченными окнами.

«Никакой дополнительной выплаты в 5 000 рублей пенсионерам в январе не ожидается. В начале 2017 года она была произведена, так как в прошлом году индексация оказалась ниже уровня инфляции. И поэтому было принято решение массово доплатить эту разницу пенсионерам. В текущем году было, как и положено. Поэтому оснований для дополнительной выплаты нет», – прокомментировала заместитель управляющего отделения Татьяна Машкина.

Пенсионный фонд связался с полицией, учреждению было рекомендовано подать заявление. Даже если никто из пенсионеров пока материально не пострадал, неизвестные лица создают напряжённую обстановку среди пожилых людей. Кто-то из них может потратить деньги на поездку в отдаленный район города за несуществующими выплатами.

Это не первая спам-рассылка, которую в последнее время адресуют амурским пенсионерам. Так, в сентябре 2017 года неизвестные приглашали подать заявление в ПФР на перерасчет пенсии за стаж свыше 35-40 лет, долгий брак и наличие высшего образования у детей. А в феврале 2016 года на горячие линии амурского отделения ПФР за пять дней обратилось свыше 700 амурчан, которые получили сообщения о том, что они могут обратиться за пенсионными накоплениями, сообщали в пресс-службе областного отделения ПФР.