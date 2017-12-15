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В Совфеде предлагают на Олимпиаде-2018 заменить российский триколор символикой регионов России

В Совфеде предлагают на Олимпиаде-2018 заменить российский триколор символикой регионов России
Фото: Газета.ру

В Совете Федерации предложили всем спортсменам и болельщикам, которые поедут на Олимпийские игры в Южную Корею, прихватить с собой символику регионов РФ. По мнению автора инициативы, алтайского сенатора Владимира Полетаева, это как-то компенсирует отсутствие на Играх российского триколора, пишут РИА Новости.

«Российский триколор нельзя будет, в соответствии с решением МОК, пронести нашим спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде. Но если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не станет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на Играх», – заявил сенатор.

С таким предложением к российским болельщикам, которые едут в южнокорейский Пхенчхан, сенатор собирается обратиться через соцсети. Владимир Полетаев считает, что наличие подобной российской символики поддержит олимпийцев из России – именно в таком статусе будет выступать на Играх российская сборная. Сенатор надеется, что те его коллеги по Совфеду, которые поедут болеть за россиян в Южную Корею, прислушаются к его предложению.

Как сообщало Амур.инфо, от участия в Олимпиаде российскую сборную отстранил Международный олимпийский комитет за систематическое нарушении антидопинговых правил. «Чистым» спортсменам дали право выступать под нейтральным флагом, без использования национальной символики в виде триколора и гимна.

Стоит ли спортсменам соглашаться на такие условия, в стране мнения разделились. Несмотря на это олимпийцы уже выразили желание выступить на Играх и посвятить все победы России.

Участие примут 208 спортсменов – столько получено лицензий для участия в Олимпиаде. Об этом на своей странице в Фейсбук написала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она также озвучила возможность возвращения российской сборной ее официального статуса: «Команда выступит как "Олимпийские спортсмены из России" с сохранением национальных символов (например, герба) и, конечно, возможности болельщиков быть на трибунах с российским флагом. На данный момент получено 208 лицензий для участия в ОИ. До начала игр осталось два месяца, и исполком МОК еще может изменить своё решение по поводу приостановки членства ОКР и нашего флага с гимном. Я видела, как это произошло в случае с командой Индии в Сочи».

Спортсменов, которых некоторые не поддерживают в их решении ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, она сравнила с детьми, которых заставляют выбрать папу или маму, так как, по мнению Журовой, для спортсменов оба флага – российский и олимпийский – символизируют «дружную олимпийскую семью».

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#жизнь #спорт

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Комментарии
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  • mnbv199

    mnbv199
    13 минут назад



    В Совете Федерации предложили всем спортсменам и болельщикам, которые поедут на Олимпийские игры в Южную Корею, прихватить с собой символику регионов РФ...



    Среди спортсменов-предателей появился сенатор-предатель.

    СССР растащили на 15 республик под национальными флагами, теперь предлагают Российскую Федерацию растащить под флагами регионов, а потом? Предложат поднять вверх своё свидетельство о рождении, несуществующей страны?

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